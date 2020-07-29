Как быстро отрастить волосы в домашних условиях: несколько полезных советов

Длинные, блестящие и ухоженные волосы — это мечта любой девушки. Однако многие сталкиваются с проблемой, что шевелюра не отрастает ниже уровня груди. В этом можно винить постоянные укладки, пересушивание волос и недостаток витаминов. Но все же есть несколько способов отрастить красивые волосы, причем не прибегая к салонным услугам.

Почему волосы не растут

Вы наверняка замечали и не один раз с завистью смотрели на тех, чьи волосы растут не по дням, а по часам. Упругие, блестящие и шелковистые локоны будто шепчут: «Позавидуй», в то время как вы втираете в голову третий пузырек «волшебного масла». Но не задумывались ли вы над самой проблемой? Может быть своему организму стоит помочь?

Для этого вы можете сходить к трихологу. Специалист проведет полный анализ кожи головы и структуры волос, назначит анализы и уже на основе этого сделает определение выводы. Зачастую плохой рост шевелюры связан со сбоем гормонального фона или сильного стресса. Из-за частых переживаний пряди и вовсе начинают выпадать, что создает только новую проблему.

Также на волосах сказывается и питание. От жирной и очень соленой пищи, оказывается, страдают не только внутренние органы. Лучше внесите в меню побольше белка. Он поспособствует укреплению и росту шевелюры. Сюда же можно включить и недостаток воды. Не стоит путать чистую воду с газированными напитками, кофе и молоком. В день нужно выпивать около двух литров. Поэтому нормализация рациона и питьевого режима поможет достичь хорошего эффекта.

Ну и конечно витамины. Вы можете их вовсе не принимать, либо принимать неправильно. Нельзя покупать в аптеке первых попавшихся мармеладных мишек. Прописывать витамины должен исключительно врач, основываясь на анализе крови. Только так вы не навредите организму, укрепите иммунитет, волосы и ноги.

Как отрастить волосы в домашних условиях

В среднем за месяц наша шевелюра удлиняется примерно на 1-1,5 сантиметра. Значит за год можно отрастить 18 сантиметров. Но в сети очень часто встречаются рецепты, обещающие сделать это всего за месяц. При этом в рецепте довольно жуткий состав: горчица, красный перец, коньяк и даже магические заклинания. Но вынуждены вас разочаровать, потому что они не работают. Помимо отсутствия роста вы получите раздраженную и сухую кожу головы и перхоть.

Поэтому важно с умом подходить к этому процессу и не ждать волшебства. Для начала необходимо подумать о правильном уходе. Используйте шампуни без силиконов, с добавлением керотина и полезных масел, а затем наносите кондиционер. Также несколько раз в неделю пользуйтесь питательными масками и скрабами для головы, отшелушивающими омертвевшие частички кожи и удаляющие различные загрязнения.

После высыхания смазывайте волосы специальным маслом или несмываемым кремом. Они обеспечат дополнительное питание и защиту от солнца или сильного мороза.

Старайтесь не тереть волосы полотенцем или не расчесывать их, когда они мокрые. Любительницам пучков и хвостов не стоит сильно затягивать резинку — это сильно сказывается на луковицах, которые под напряжением ослабевают и выпадают. А тем, кто постоянно использует фен или утюжок придется отложить эти инструменты в сторону. Воздействие высоких температур разрушает структуру волос, делая их сухими и ломкими.

Не забывайте ежемесячно оценивать состояние прически. Если пряди постоянно путаются, электризуются, а кончики выглядят сухими и безжизненными, то советуем немного их обрезать. Такая процедура раз два-три месяца поможет не только сохранить опрятный вид головы, но и позволит волоскам получать питание. В качестве дополнения попробуйте использовать питательные маски с маслами. Они «разбудят» спящие луковиц, стимулируют рост прядей и сильно их увлажнят.

Красивые и длинные волосы это, в первую очередь, бережный уход и внимание к своей прическе. Если следовать всем рекомендациям, то уже через месяц вы увидите результат.