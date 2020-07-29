Власти Малайзии назвали пальмовое масло «даром Бога»

Куала-Лумпур, 29 июля. Правительство Малайзии объявило, что намерено бороться с критиками пальмового масла при помощи лозунга «Пальмовое масло — это дар Бога». Как сообщает агентство Reuters, девиз будет использоваться на международном уровне.

Отметим, что подобная кампания уже проводилась в Малайзии в прошлом году под названием «Люблю мое пальмовое масло».

Малайзия является второй страной в мире по объему производства и экспорта пальмового масла. Она производит 28% пальмового масла в мире, кроме того, на нее приходится 33% мирового экспорта.

Действия малайзийского правительства объясняются противостояние с Европейским союзом, который запретил использовать биотопливо на основе пальмового масла. Такое решение Брюсселя уже привело к тому, что иск против ЕС подала Индонезия; Малайзия намерена последовать ее примеру.

Пальмовое масло применяется в самых разных сферах производства, включая пищевую и химическую промышленность. Тем не менее, экологи утверждают, что выращивание масличных пальм приводит к уничтожению лесов и вымиранию редких видов растений.

Напомним, что в прошлом году Госдума лишила пальмовое масло налоговых льгот в России. Ко всем операциям по реализации пальмового масла в России теперь будет применяться стандартная ставка НДС 20% вместо 10%. Введение 20%-ной ставки на пальмовое масло направят на развитие молочного животноводства в России — так депутаты решили поддержать отечественных животноводов. Добавим, что отмена льготы для пальмового масла принята Госдумой одновременно с установлением пониженной ставки НДС в размере 10% в отношении операций по реализации фруктов и ягод, включая виноград.