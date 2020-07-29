Основатель «Царьграда» ответил на блокировку телеканала в YouTube

Москва, 29 июля. Основатель «Царьграда» Константин Малофеев в беседе с RT прокомментировал блокировку аккаунта телеканала в YouTube.

По его словам, администрация YouTube в очередной раз продемонстрировала, что видеохостинг является не платформой, а средством массовой информации и даже пропаганды.

«Мы к этому готовились, поэтому хочу сказать, что только 25% аудитории нашего канала было на YouTube, остальные были на нашем сайте и в социальных сетях, поэтому это не означает для нас фатальных последствий», — заявил Малофеев во время стрима RT.

Он подчеркнул, что поступок YouTube «не укладывается ни в какие рамки — ни в экономические, ни просто деловые».

«Потому что они никаких претензий не высказывали никогда», — говорит Малофеев.

Напомним, что администрация YouTube недавно заблокировала канал «Царьграда» без объяснения причин. По словам представителей корпорации Google, владеющей YouTube, аккаунт российского СМИ был заблокирован из-за нарушения законодательства о санкциях и правил торговли.

Ранее МИД РФ призвал правозащитников отреагировать на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» сервисами Google. Представитель министерства Мария Захарова заявила, что администрация YouTube пренебрегла своим же правилом отправлять предупреждение с указанием конкретных нарушений.