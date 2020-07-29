В Сети раскритиковали Мадонну за публикацию о лекарстве от коронавируса

Вашингтон, 29 июля. Американскую певицу Мадонну пристыдили за публикацию в Instagram о якобы существующем лекарстве от нового типа коронавируса, пишет The Sun.

Звезда разместила в социальной сети видеозапись, на которой группа людей, представлявшихся врачами, утверждала, что гидроксихлорохин, цинк и цитромакс лечат коронавирус. Также они заявили, что медицинские маски носить не стоит.

«Правда сделает всех нас свободными. Но некоторые люди не хотят слышать правду. Особенно представители власти, которые делают деньги на затянувшихся поисках вакцины, которая была доказана и доступна уже много месяцев», — написала 61-летняя певица.

Администрация социальной сети мгновенно отреагировала на запись знаменитости и отметила ее публикацию, в которой содержится ложная и опасная информация. Позже пост был заблокирован.

Пользователи социальной сети обрушились с критикой на звезду. Певицу обвинили в поддержке шарлатанства.

Весной поп-исполнительница сообщила поклонникам, что переболела коронавирусом. По ее словам, у нее обнаружили антитела к инфекции, а значит, болезнь прошла бессимптомно.