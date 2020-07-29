Вассерман указал на причастность США к минской провокации

Москва, 29 июля. США всегда пытаются напакостить России всеми доступными способами, однако делать это за рубежом они могут, лишь имея точку опоры. Так публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News отреагировал на сообщения о якобы задержанных бойцах ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.

«Американские силы непрерывно нам пакостят всеми доступными им способами. Однако эти пакости срабатывают, только когда внутри страны есть на кого опереться», — отмечает Вассерман.

По его словам, жаловаться на действия США можно, однако это бессмысленно.

«Напомню старую сибирскую поговорку: сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто знает, как одеться. Так и тут: мы не должны надеяться, что американцы когда-нибудь перестанут нам пакостить, ведь это привычный для них образ действий. Мы просто должны не давать им точек опоры», — резюмировал публицист.

Ранее более 30 россиян были задержаны в одном из санаториев под Минском. Некоторые белорусские СМИ заявили, что россияне якобы являются бойцами ЧВК «Вагнер» и прибыли в страну для «дестабилизации ситуации» перед президентскими выборами. При этом экспертное сообщество сочло данные сообщения провокацией, призванной поссорить Москву и Минск.

Посольство РФ в Минске запросило у компетентных органов Белоруссии официальную информацию о задержании и указало на то, что государство ничего не сообщало об этом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что белорусским властям необходимо проявить мудрость и твердость на фоне провокации Запада с целью активизации местной оппозиции. По его словам, руководству страны нужно проявить максимальную ответственность, чтобы не допустить украинский сценарий по созданию очередной «анти-России».

Член Совета Федерации Франц Клинцевич также считает, что задержание россиян в Белоруссии является провокацией, в которую втянули Минск западные коллеги. Он отметил, что Москва не скрывает своей поддержки действующему президенту страны Александру Лукашенко. Сенатор подчеркивает, что совместные проекты РФ и Белоруссии обеспечивают функционирование экономик двух государств.