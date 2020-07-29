Россиянам рассказали, из чего состоит настоящий сыр

Москва, 29 июля. Качественный сыр изготавливают без добавления консервантов и антибиотиков, сообщил совладелец сыроварни «Сырная губерния» Петр Кондауров. Он подчеркнул, что настоящий сыр должен состоять только из молока.

«Если молоко натуральное, качественное, проверенное на то, чтобы в нем не было антибиотиков, то сыр в 90% случаев получается хорошим», — сказал эксперт в интервью «Мир 24».

По его словам, 99% сыров при изготовлении без красителей имеют белый цвет. Однако потребители привыкли видеть продукт желтым, и над цветом «колдуют» технологи. По словам предпринимателя, самым популярным красителем, который используется при придании цвета сыру, — аннато. Он подчеркнул, что этот краситель натуральный и абсолютно безопасный.

«На пять тонн его добавляется три грамма, то есть он вообще никак не влияет на качество сыра, на его созревание. Цвет сыра – исключительно работа технолога с добавками и красителями», — добавил Кондауров.

По его словам, чтобы получить качественный сыр, также важно соблюдать технологию приготовления продукта.