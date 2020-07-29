Скончалась болевшая COVID-19 настоятельница монастыря в Нижегородской области

Нижний Новгород, 29 июля. Настоятельница Выксунского Иверского женского монастыря игумения Антония (Миронова) скончалась 29 июля. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородской митрополии РПЦ.

«29 июля отошла ко Господу настоятельница Выксунского Иверского женского монастыря игумения Антония (Миронова)», — указано в сообщении.

Ранее у настоятельницы Антонии был выявлен коронавирус. В связи с этим 4 июля Выксунский Иверский монастырь закрыли для прихожан. Все помещения монастыря продезинфицировали, контактировавших с игуменией изолировали, а насельниц поместили под медицинское наблюдение.

«Более 15 лет своей жизни игумения Антония отдала возрождению обители, сначала в должности старшей сестры, затем — настоятельницы. Трудами матушки восстановлены монастырские храмы, колокольня, сестринские корпуса, обитель обрела подворья», — указано в сообщении Нижегородской епархии.

Также отмечается, что настоятельница заботилась о младшем поколении и брала под опеку детей, оставшихся без родителей. В монастыре детям дают православное воспитание и образование.

«Вечная память новопреставленный рабе Божией игумении Антонии», — выразил соболезнования в связи с кончиной настоятельницы митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

По данным на 29 июля, в России зарегистрировано 828 990 случаев коронавируса и 13 673 летальных исхода. При этом 620 333 пациента уже полностью выздоровели.