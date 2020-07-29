Стерлигов признался, что презирает большинство россиян

Санкт-Петербург, 29 июля. Бизнесмен и фермер Герман Стерлигов, известный своими нетрадиционными взглядами и эксцентричным поведением, заявил, что с презрением относится к большинству россиян. По его словам, ему совершенно безразлично, что о нем думают и говорят. Об этом он заявил в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей «Ужесточение ответственности за нарушение ПДД и борьба с автохамством», где обсуждалось ужесточение ответственности за нарушение ПДД и борьба с автохамством.

Ранее Стерлигов выложил на YouTube два видео, вызвавших общественный резонанс. На первом он ехал по обочине трассы и возмущался, что его не пропускает фура спереди. По словам бизнесмена, он не видит ничего плохого в нарушении правил дорожного движения и готов заплатить штраф.

Затем Стерлигов опубликовал другое видео, где он признался в том, что приобрел автомобиль с белорусскими номерами без оформления надлежащих документов – чтобы уклонятся от уплаты штрафов за нарушение ПДД. Оба видео вызвали возмущение у российских пользователей Сети.

В эфире медиацентра «Патриот» Стерлигов заявил, что его не волнует критика со стороны общественности, а мнение россиян для него ничего не значит.

«Я с презрением отношусь к большинству современников как к безбожникам, сатанистам, извращенцам. К этим театралам, к любителям спорта и т.д. Я христианин и мне плевать совершенно, что они обо мне думают и что говорят», — заявил бизнесмен.

Напомним, что ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что водителям, которые часто нарушают ПДД, нужно запретить пользоваться услугами каршеринга. Глава ГИБДД также считает необходимым отправлять в Госавтоинспекцию запросы для проверки отдельных водителей. По его словам, в России чаще всего штрафуют за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.