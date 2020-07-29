Минск, 29 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на совещание с катетером, об этом сообщил telegram-канал NEXTA Live.

Как отмечает канал, на кадрах с совещания можно заметить на руке главы государства белый бинт, придерживающий катетер. При этом telegram-канал пресс-службы президента Белоруссии сообщение опроверг, отметив, что на руке Лукашенко была обыкновенная белая лента.

Накануне Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусом. Глава Белоруссии, открывая встречу, извинился на свой сорванный голос. Президент объяснил, что причиной стал перенесенный «на ногах» коронавирус. Он добавил, что ему удалось переболеть бессимптомно, как это делают 97% белорусов.

Совещание, на котором в среду появился Лукашенко, было посвящено задержанию 33 граждан РФ в Белоруссии. В белорусских СМИ появилась информация, что якобы они могли находиться на территории государства незаконно. На фоне новостей о задержании россиян стали появляться сообщения об их планах «дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании», которая продолжается в Белоруссии.

Член комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир Богодухов назвал задержание россиян недоразумением.