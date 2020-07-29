Зарплаты участников «Дома-2» упали в два раза

Москва, 29 июля. Зарплаты участников скандального телепроекта «Дом-2» упали в два раза. Журналисты выяснили, сколько сейчас платят звездам телестройки.

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев сообщил, что на проекте получал пять тысяч долларов в месяц. Такая же зарплата была «у Ольги Бузовой, Солнце, Аленки Водонаевой, Степы (Меньшикова. — Прим. ФАН), ну и всех известных участников». По курсу доллара десятилетней давности популярные участники получали по 150 тысяч рублей. А сейчас Влад Кадони, который перешел из отряда участников в ведущие, получает «максимум 140 тысяч в месяц».

При этом Ксения Бородина и Ольга Бузова могут похвастаться высоким заработком. Они не только ведут «Дом-2», но и еще один проект о телестройке — «Бородина против Бузовой». Их зарплата, по некоторым данным, может достигать порой двух миллионов рублей в месяц, но размер гонорара зависит от числа съемочных дней и других критериев.

Новенькие участники проекта не особо шикуют, как их коллеги десять лет назад. На начальном этапе новичкам платят 17 тысяч рублей и дают два месяца, чтобы проявить себя. Главные скандалисты, как пишет Kp.ru, зарабатывают от 70 тысяч рублей, при этом возможный максимум — 150 тысяч рублей.