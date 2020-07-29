Баста рассказал, как его жене прислали переписку рэпера с «любовницей»

Москва, 29 июля. Рэпер Василий Вакуленко, который более известен под кличками Баста и Ноггано, рассказал, как недоброжелатели пытаются внести разлад в его семью. Однажды супруге музыканта Елене Пинской даже прислали якобы переписку Басты с любовницей.

В этом году рэпер и его жена отпраздновали 11-летие со дня начала семейной жизни. У пары подрастают две дочери — Мария и Василиса. Баста подчеркивает, что семья всегда стоит для него на первом месте.

«Я на самом деле каблук. Работаю недалеко от дома», — поделился Вакуленко на YouTube-шоу «Конечно, Вася!».

На сцену рэпер обычно выходит в брутальном имидже, который не вяжется с образом примерного семьянина.

Жена Басты давно смирилась с тем, что у него много поклонниц, завидующих их семейному счастью. Именно поэтому Пинская не реагирует на провокации. А они, порой, бывают очень даже жесткими.

«Как-то был случай, когда Лене в Instagram скинули якобы мою переписку с любовницей, где та мне типа писала: «Быстрей лети ко мне, мой мотылек, брось эту мымру», — рассказал Баста.

Музыкант отметил, что полностью доверяет своей супруге и сам не дает поводов для ревности. Несмотря на множество успешных творческих проектов и прибыльный бизнес, своим главным достижением Вакуленко считает появление на свет дочерей.