Ульяновские депутаты подрались из-за провокационного плаката, опубликовано видео

Ульяновск, 29 июля. Заседание законодательного собрания Ульяновской области пришлось прервать из-за драки депутатов, сообщает первый заместитель председателя парламента региона, глава фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный опубликовал в Instagram видеозапись потасовки в заксобрании Ульяновской области. Конфликт завязался после того, как один из депутатов «Единой России» попытался снять вывешенный представителями КПРФ плакат с изображением губернатора региона Сергея Морозова и лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина с подписью «голубки».

По словам Гвоздева, инициаторами потасовки стали именно депутаты от КПРФ.

«Мне бы хотелось принести извинения от депутатов законодательного собрания за те действия, которые, конечно, носят очень неподобающий и некрасивый характер», — отмечает зампред парламента региона.

При этом глава фракции КПРФ Айрат Гибатдинов отрицает обвинения в провокации.

«Один из наших депутатов принес плакат, где был изображен Морозов рядом с Сурайкиным. Таким образом он хотел показать, что никакого противостояния между ними нет, они друг друга поддерживают…» — говорит Гибатдинов.

В прошлом месяце сообщалось, что фракция партии «Единая Россия» в Саратовской областной думы намерена обратиться в МВД и мандатную комиссию из-за потасовки с депутатами от других политических сил. Парламентарии отмечали, что конфликт спровоцировал член КПРФ Николай Бондаренко.