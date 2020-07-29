Названы главные изменения в организме человека при отсутствии секса

Москва, 29 июля. Отсутствие сексуальной жизни влечет за собой ряд изменений с телом человека. Эксперты назвали девять главных вещей, которые происходят с организмом из-за отсутствия интимной близости.

Секс-терапевт Сари Купер указал на то, что при отсутствии секса происходит изменение либидо. Для начала можно почувствовать либо потерю сексуального влечения, либо его увеличение.

Секс не только о физическом, но и о психическом состоянии человека. Отмечается, что отсутствие полового контакта может сделать человека более подавленным. Секс также может поднять человеку настроение.

«Сексуальные связи дают партнерам кучу ласки и осязания от кожи к коже и могут помочь регулировать настроение друг друга, путем высвобождения гормона окситоцина», — указал медик.

Доктор Штрайхер убежден, что уровень стресса у человека зависит от его интимной жизни. В частности, если секс является средством для снятия напряжения, то его отсутствие может фактически вызвать рост стресса.

Также, по мнению медиков, секс — смотря, конечно, какой именно, — может снизить уровень инфекций мочевыводящих путей, пишет «Главред».

Сексуальный контакт еще влияет на познание — согласно исследованию, люди, которые сообщили, что занимались сексом, получили более высокие оценки по когнитивным тестам, чем те, кто не занимался сексом. Также интимная близость позволяет сохранять физические возможности.

Изменения происходят у женского организма, например, при регулярном сексе менструация может быть менее болезненной. А вот отсутствие полового контакта чревато потерей смазки во влагалище и появлением дискомфорта во время интима.