Телеведущая «России-1» Елена Ландер ушла с канала ради переезда в Италию

Москва, 29 июля. Ведущая телепрограммы «Утро России» на «России-1» Елена Ландер уволилась ради переезда в Италию. Об этом сообщается в Facebook телеканала.

«Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы «Утро России», покинула телеканал. ​Телеведущая решила переехать в Италию поближе к семье», — отмечается в посте.

Зрители телеканала выразили сожаление в связи с уходом ведущей и желают ей удачи в дальнейшей карьере.

«Очень жаль. Для меня Елена как член семьи — я привыкла видеть утром эту интеллигентную, женственную, умную, красивую девушку», — пишет Катерина Коронова. «Жаль, что уходит интеллигентная, умная, всегда очаровательная и элегантная Елена Ландер. Семья — это святое», — отметила Людмила Шубенко. «Отличная ведущая... Жаль, что ушла с канала… Удачи вам», — комментирует Нина Челидзе.

Как отмечает портал «СтарХит», слухи о возможном уходе Ландер с «России-1» ходили давно. В прошлом году ведущая вышла замуж за итальянца, поэтому была вынуждена жить на две страны.

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Шаракоис, сыгравший Бориса Левина в сериале «Интерны», вынужден работать официантом после переезда в Лондон. Полностью забрасывать актерскую карьеру Шаракоис не намерен, он продолжает ждать предложений и периодически ездит в Москву на пробы.