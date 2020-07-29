Москва, 29 июля. Российский независимый технический эксперт Юрий Антипов опубликовал новый пост, в котором очередной раз опроверг выводы Совместной следственной группы (ССГ) о причинах крушения малайзийского пассажирского самолета Boeing 777 MH17.

Он обратил внимание на важные доказательства, которые полностью опровергают версию Запада о том, что лайнер был сбит ЗРК «Бук», и указывают, что взрыв произошел на борту воздушного судна.

В своем посте Антипов рассказал о заблуждении голландских следователей, обнаруживших в обломках самолета некую стальную деталь, к которой приплавился маленький осколок стекла. Экспертиза показала, что в материале были найдены следы циркония. Этот элемент часто используют при производстве остекления кабины. ССГ сделала вывод, что частица обломка якобы пробила иллюминатор кабины пилотов и залетела в фюзеляж.

Антипов объяснил, как найденный в кабине МН17 цирконий может отразиться на следствии. Он поспешил опровергнуть поспешные выводы голландских следователей, заметив, что цирконий, обнаруженный на стальном осколке, также используется при производстве подсветки для жидкокристаллических мониторов, установленных в кабине пилотов.

«А это значит, что вылетевшие из консоли осколки могли пробить ЖК-мониторы с расположенными в них газоразрядными лампами, на стеклянных стенках которых осел эмиссионный цирконий», – заметил Антипов.

Технический эксперт также заметил, что подобные данные очередной раз доказывают его версию о том, что взрыв произошел не снаружи, а внутри самолета, а представленные ССГ «доказательства» не имеют никакого отношения к причинам крушения Boeing 777 MH17.

Ранее Антипов представил фотографии, которые способны пролить свет на истинные причины катастрофы малайзийского Boeing. Он обратил внимание на важные детали, которые были обнаружены в разрушенной кабине пилотов пассажирского лайнера.