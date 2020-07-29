На Украине рассказали, как скорая битва за суверенитет станет «холодным душем» для страны

Киев, 29 июля. Местные выборы, которые пройдут на Украине уже осенью нынешнего года, покажут полную несостоятельность правящей партии «Слуга народа». Об этом в эфире телевизионного канала «112 Украина» заявил политический эксперт, руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев. Он обратил внимание, что украинские власти не справляются со своими прямым обязанностями и не способны выступать в роли государствообразующей силы, что, в свою очередь, приведет к серьезным последствиям для Украины.

Ермолаев уверен, что местные выборы станут серьезным испытанием для страны, поскольку позволят региональным силам укрепиться и устроить крупную борьбу за суверенитет. Новые центры влияния, которые находятся в областях страны, прежде всего выдвинут свои политические и социальные требования к Киеву. Но получив отрицательный ответ, могут объявить о своей независимости, что приведет к распаду страны на несколько составляющих.

«К сожалению, мы не суверенны, и наши суверены – вассалы других. На этих выборах мы, наверное, впервые, столкнемся с феноменом борьбы за суверенитет. Знаете почему? В рамках внутривидового сформировались новые центры влияния, они смещены в регионы», — заявил Ермолаев.

Подобная ситуация, по мнению политического эксперта, возникла на Украине из-за несостоятельности центральной власти, которая представлена в лице правящей партии «Слуга народа». После выборов будет поднята социальная повестка и озвучены все проблемы регионов, что, в свою очередь, станет началом битвы за суверенитет. Новые внутриполитические реалии станут для Киева «холодным душем» – центральная власть попросту не сможет удержать расползающиеся регионы, что приведет к распаду Украины.

«Особенность нынешнего режима, режима «Слуги народа» состоит в том, что разрыв между государственной машиной и интеллектуальной сферой достиг огромного размера. Любой организм без высшей нервной системы превращается просто в набор клеток, которые просто расползаются. И мы на этой грани. Но мне кажется, что та социальная повестка, которая будет формироваться в ходе предвыборной кампании, будет для нас холодным душем», — резюмировал эксперт.

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