Клинцевич объяснил минскую провокацию желанием Запада разрушить связи РФ и Белоруссии

Москва, 29 июля. Задержание россиян в Белоруссии является провокацией, в которую втянули Минск западные коллеги, считает член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«То, что это все является провокацией — однозначно. Провокацией, в которую втянули Белоруссию. Мне кажется, в связи с этим подогревается информационное поле Белоруссии в нужном направлении, дискредитируется Россия», — отметил сенатор в комментарии «НьюИнформу».

По мнению Клинцевича, в Минске не до конца понимают последствия, к которым может привести такая глупость. Сенатор отметил, что не видит «криминала» в случившемся, однако попытки раздуть скандал могут затронуть весь мир.

«Я не исключаю, что таким образом Запад хочет повторить украинский или грузинский сценарий, только теперь ссорит Россию и Белоруссию. Однозначно подогрето гражданское общество», — добавил сенатор.

Он напомнил, что в России не скрывают своей поддержки нынешнего президента страны Александра Лукашенко. Совместные проекты президентов РФ и Белоруссии обеспечивают функционирование двух экономик. Клинцевич подчеркнул, что Белоруссия и Россия унифицировали законодательство на протяжении 20 лет.

«Там проведена колоссальная работа, и на Западе хватает людей, которые хотят сломать эту работу, разрушить ее. Я думаю, что случившаяся провокация — следствие этих действий», — подытожил сенатор.

В среду, 29 июля, в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ, которых приписывают к ЧВК «Вагнер». На фоне новостей о задержании россиян стали появляться сообщения об их планах «дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании», которая продолжается в Белоруссии.

Депутат Госдумы РФ Владимир Богодухов назвал задержание россиян недоразумением. По мнению парламентария, российские граждане не могли приехать с целью дестабилизировать обстановку в Белоруссии, потому что взаимоотношения между нашими странами хорошие.