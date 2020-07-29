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Состав преступления задержанных россиян в Белоруссии не установлен

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Состав преступления задержанных россиян в Белоруссии не установлен

Москва, 29 июля. Белорусские правоохранительные органы до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями задержания.

Отмечается, что у россиян не было обнаружено запрещенных в Белоруссии предметов. Закон страны они также не нарушали.

«Каждый был допрошен в форме 20-минутной беседы без применения насилия. После допросов состав преступления установить так и не удалось. Обвинение им не предъявлено», — приводит слова источника «Интерфакс».

29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании россиян. На фоне задержания российских граждан стали появляться сообщения об их планах «дестабилизировать обстановку» перед президентскими выборами в Белоруссии. Член комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Богодухов выразил уверенность, что данная информация не соответствует действительности.

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