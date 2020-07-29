Милонов дал совет властям Белоруссии на фоне минской провокации Запада

Властям Белоруссии необходимо проявить мудрость и твердость на фоне провокации Запада с целью активизации местной оппозиции, пытающейся любой ценой рассорить Минск с Москвой. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

По мнению парламентария, попытки Запада устроить в Белоруссии очередной майдан не удивляют, поэтому руководству страны нужно проявить максимум ответственности и собранности, чтобы не допустить в стране украинский сценарий по созданию очередной «анти-России».

Напомним, ранее новостное агентство БелТА сообщило, что в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ, которых объявили «наемниками» из ЧВК «Вагнер», прибывшими в страну для дестабилизации ситуации.

По мнению Виталия Милонова, все разговоры о «наемниках из ЧВК» не имеют под собой никакой реальной почвы, и единственная цель вброса — рассорить Белоруссию с Россией.

«Ничего необычного в этой ситуации не вижу: Запад давно ходит вокруг Белоруссии, как кот вокруг сметаны, в надежде заполучить новую Украину в худшем смысле слова, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Все это известный факт. Это не недавняя история и не тайна. Все происходит таким же образом, как происходило на Украине в 2013—2014 годах, ничего нового».

Милонов напомнил, что все кандидаты в президенты, противостоящие действующему лидеру Белоруссии Александру Лукашенко, являются прозападными. Всех этих кандидатов Запад кормит и наставляет, подначивая на провокации и раскачивание ситуации в стране.

Парламентарий отметил, что враждебные прозападные силы откровенно пытаются рассорить Россию и Белоруссию, расколоть белорусское население на прозападников и пророссиян, что позволит протащить в этой стране украинский или грузинский сценарий.

«Враждебные прозападные силы всегда будут пытаться сеять между нами рознь, в России они пытаются делать то же самое: их хлебом не корми — дай только возможность где-нибудь в очередной раз дестабилизировать ситуацию. Они пытаются сделать из Белоруссии очередную «анти-Россию», как уже сделали на Украине», — говорит политик.

Поэтому сегодня вся надежда на мудрость и выдержку белорусского руководства, считает собеседник ФАН.

«Сегодня самый важный вопрос — как отреагирует на эту провокацию белорусская власть. Она должна реагировать мудро, не кормить националистов и радикалов с руки, как бы те ни заигрывали с белорусами. Радикалы, националисты, прозападные силы готовы рядиться во что угодно, лишь бы получить несопротивление со стороны Лукашенко. Как только эти провокаторы получат режим хоть какого-то благоприятствования, они тут же его скинут, и судьба его будет незавидна. Так что вопрос не только в Западе, который никогда не скрывал своих агрессивных планов, вопрос в том, как отреагируют на это власти Белоруссии, и тут сбоя они просто не имеют права допустить», — подчеркнул Виталий Милонов.

Провокаторы надоели белорусам

Версия о предвыборной дестабилизации в Белоруссии накануне президентских выборов, которые пройдут 9 августа, не подтверждается, об этом говорят многие политологи. В частности, Сергей Марков на «Эхе Москвы» заявил, что происшедшее — очередная провокация с целью внести раздор в отношения Москвы и Минска.

Бесперспективность этой провокации подтверждается растущими рейтингами Александра Лукашенко, о чем, в частности, сообщает глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев со ссылкой на Оперативно-аналитический центр при президенте Республики Беларусь. По мнению эксперта, к выборам рейтинг действующего президента может перевалить за 80%. В то же время, провокаторы в основном пытаются раскачать ситуацию на западе Белоруссии, где сильны проевропейские настроения.

«Женское» лицо оппозиции

Прозападная оппозиция ставит на «технического кандидата» — Светлану Тихановскую, супругу арестованного за нападение на правоохранителя блогера Сергея Тихановского. Она уже пообещала, что в случае победы немедленно проведет перевыборы, на которые будут допущены все незарегистрированные кандидаты, в том числе те, кто арестован по обвинениям в тяжких преступлениях.

Это касается в первую очередь арестованного по подозрению в коррупции и мошенничестве бизнесмена Виктора Бабарико и сбежавшего из страны политика Валерия Цепкало. Именно Бабарико, фигура в Белоруссии известная, стал бы для Евросоюза и США наиболее удобным президентом, считает глава аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников. По мнению некоторых экспертов, за Бабарико стоит Великобритания. Так что у Запада вся надежда, что Тихановкая в случае победы освободит Бабарико, и тот получит шанс поучаствовать в новых выборах. Однако победа Тихановской маловероятна, это понимают даже в ее предвыборном штабе, тем более, что политическая активность белорусов пока достаточно низкая.

Конфликт, как катализатор

На этом фоне ситуацию раскачивают искусственно, в том числе свежей провокацией с «внезапным» обнаружением группы ЧВК «Вагнер» недалеко от Минска. Цель провокации — искусственно развязать конфликт в обществе, чтобы запустить в Белоруссии украинский, грузинский или молдавский сценарий. Возможно, именно Великобритания является основным интересантом и заказчиком всей этой провокации, считают эксперты.

Таким образом, подтверждается мнение, что инцидент с задержанием 33-х россиян — не более, чем провокация, направленная на разжигание конфликта между Белоруссией и Россией. Однако у руководителя страны Александра Лукашенко достаточно мудрости, чтобы не допустить худшего сценария.