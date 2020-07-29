Смолин высмеял постановочные кадры с места задержания россиян в Белоруссии

Москва, 29 июля. Задержание граждан РФ в Белоруссии по подозрению в дестабилизации обстановки в стране не выдерживает критики, заявил директор холдинга Vega Strategic Services Ltd (VSS), оказывающего услуги в сфере обеспечения безопасности по всему миру, Анатолий Смолин.

«Я знаю очень многих ребят из ЧВК «Вагнер» — они никогда не стали бы выполнять тех задач, которые шли бы вразрез с государственной политикой России», — отметил Смолин в комментарии РИА Новости.

Глава VSS объяснил, почему обвинения Белоруссии в адрес россиян, которых приписывают к ЧВК «Вагнер», неправомерны. Смолин обратил внимание на кадры с места задержания. На фото видно, что якобы у одного из задержанных обнаружили суры из Корана.

«Вы хотя бы одного араба видели в ЧВК «Вагнер»? <…> Они так не работают, это сообщение – просто провокационный дилетантизм», — подытожил он.

Белорусские спецслужбы задержали 33 российских граждан на территории страны. В белорусских СМИ появилась информация, что якобы они могли находиться на территории государства незаконно. На фоне новостей о задержании россиян стали появляться сообщения об их планах «дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании», которая продолжается в Белоруссии.

Член комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир Богодухов назвал задержание россиян недоразумением. Депутат обратил внимание, что гражданин России не может незаконно находиться на территории Белоруссии. По мнению депутата, российские граждане не могли приехать с целью дестабилизировать обстановку в Белоруссии, потому что взаимоотношения между нашими странами хорошие.