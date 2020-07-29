Пентагон готовится к информационной войне против России и Китая

В последние годы из уст военно-политического руководства США все чаще можно услышать, что против Соединенных Штатов ведется информационная война. Главными противниками, разумеется, называют Россию и Китай. В качестве ответных мер министерство обороны предприняло ряд шагов по реорганизации собственной структуры для эффективной защиты от таких угроз.

Взгляды Пентагона на информационную войну

В силу существенной разницы во взглядах на информационное противоборство в России и США необходимо определиться с понятийным аппаратом.

На сегодняшний день не существует официального определения понятия «информационная война», утвержденного правительством США. Исследовательская служба Конгресса сообщает, что специалисты-практики обычно описывают этот концепт как «стратегию использования информации и управления ею для достижения конкурентных преимуществ, включающую как наступательные, так и оборонительные операции». Под стратегией в этом случае понимается процесс планирования для достижения целей и задач в рамках национальных интересов. Операции связывают стратегические цели с тактикой, методами и процедурами. Для стратегии информационной войны такой связью являются информационные операции (ИО).

В своих ранних попытках Минобороны определяли ИО как чисто военную деятельность, включающую в себя определенный набор методов или возможностей. В совместном издании министерства обороны JP 3-13 «Информационные операции» и дорожной карте по информационным операциям эта концепция включает пять аспектов: операции в компьютерных сетях (оборонительные и наступательные) и эксплуатацию компьютерных сетей; психологические операции; радиоэлектронную борьбу (РЭБ); обеспечение скрытности; оперативную маскировку.

С появлением киберкомандования США операции в компьютерных сетях стали назваться операциями в киберпространстве. В 2010 году на смену психологическим операциям пришли операции военно-информационного обеспечения, отражающие более широкий спектр деятельности и существование групп военно-информационного обеспечения при посольствах США, занимающихся в том числе психологическими операциями. В совместной публикации JP 3-13.2 «Психологические операции» сказано, что новое понятие «более точно отражает и передает характер осуществляемых действий как в мирное, так и военное время».

В совместной публикации JP 3-13 ИО характеризуются как «комплексное применение в ходе боевых действий возможностей информационного характера совместно с другой деятельностью с целью повлиять <…> на принятие решений потенциальными противниками, обеспечивая при этом защиту этих возможностей». Это определение сместило акцент с набора приемов на желаемые эффекты и способы их достижения. Этот же документ определяет возможности информационного характера как «инструменты, приемы или деятельность, применяемые в пределах информационной среды, которые могут быть использованы для создания желаемых эффектов и условий».

Таким образом в категорию этих возможностей, помимо психологических и киберопераций, попадает самый широкий спектр невоенной деятельности — культурные обмены, программы иностранной помощи, публичная дипломатия, связи с общественностью и гражданской администрацией. Эти усилия могут предприниматься в рамках операций во всех боевых пространствах.

Все эти мероприятия проводятся в информационном пространстве, которое представляет собой «совокупность индивидов, организаций и систем, которые собирают и распространяют информацию или действуют на ее основании». Оно обладает тремя измерениями — физическим, где информация пересекается с физическим миром; информационным, где она собирается, обрабатывается, хранится, распространяется, отображается и защищается, включая как само содержимое, так и процесс ее передачи от отправителя к получателю; когнитивным измерением, где принятие решений человеком происходит на основании воспринимаемой информации.

Теперь рассмотрим, каким образом Минобороны США готовится к ведению операций в информационном пространстве.

Сухопутные войска

Основным направлением деятельности сухопутный войск (СВ) США в области подготовки к ведению информационной войны является реорганизация и последующее переименование формирований, входящих в состав этого вида вооруженных сил (ВС).

В августе прошлого года генерал-лейтенант Стивен Фогарти, глава киберкомандования сухопутных войск объявил, что он намерен ходатайствовать о переименовании возглавляемой им структуры в командование информационной борьбы сухопутных войск. По его мнению, новое название «точнее описывает то, чем я занимаюсь каждый день». Аналогичные комментарии поступили и от главнокомандующего СВ четырехзвездного генерала Джеймса Мак-Конвилла. Точная дата официальной смены названия пока не определена.

К другим новшествам, озвученным главкомом, относится создание «киберполигонов», где будет осуществляться подготовка военнослужащих к проведению операций в компьютерном пространстве.

«Мы собираемся использовать технологии виртуальной реальности и дополненной реальности, чтобы наши военнослужащие смогли подготовиться к выполнению [возложенных на них] задач», — заявил Мак-Конвилл.

На тактическом уровне в структуре СВ в мае прошлого года был сформирован 915-й батальон киберборьбы, организационно состоящий из 12 экспедиционных групп, которые оказывают поддержку бригадным тактически группам. Кроме этого, группы будут также оказывать помощь командирам тактических подразделений в планировании киберопераций на театре военных действий, а также выполнять задачи по предназначению в координации с силами на местах.

В прошлом году были сформированы первые две роты в составе 915-го батальона, еще одна должна быть сформирована в течение этого года.

Бригады СВ планируется оснастить штатными средствами проведения информационных операций. В их число входит многофункциональная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) воздушного базирования Multi-Function Electronic Warfare Air Large (MFEW-AL), которая представляет собой подвесной контейнер, установленный на беспилотнике MQ-1C Gray Eagle, а также целое семейство наземных модульных систем РЭБ с возможностью проведения наступательных киберопераций Terrestrial Layer System Large (TLS-L).

В мае текущего года СВ заключили с корпорацией Lockheed Martin контракт на разработку системы MFEW в рамках программы Silent Crow, первые поставки которой запланированы на 2022 год. Экспериментальные образцы уже проходят испытания.

Варианты малых MFEW, разрабатываемых в рамках указанной выше программы, будут устанавливаться на БЛА меньшего размера, таких как RQ-7 Shadow и перспективная тактическая беспилотная авиационная система FTUAS.

В настоящее время TLS находится на стадии создания прототипа. За контракт борются две компании. СВ также планирует, что эти системы начнут поступать в войска в 2022 году.

Военно-морские силы

Вступив в декабре 2019 года в должность главнокомандующего ВМС США адмирал Майкл Гилдей подписал приказ, в котором излагались различные задачи, стоящие перед этим видом ВС. В этом приказе содержится указание, согласно которому на крупномасштабных учениях ВМС в 2020 году в составе одного из оперативных центров впервые планировалось создание специального боевого информационного подразделения для «эффективного применения космических, кибернетических, информационных сил, сил радиоэлектронной борьбы и сил специальных операций во всех боевых пространствах». Данная мера пока не была реализована в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. 25 марта официальный представитель ВМС заявил, что проведение указанных учений перенесено на 2021 год.

Помимо этого, силы информационных операций ВМС при поддержке 10-го флота (командование киберопераций ВМС) должны к февралю текущего года разработать план по выделению небольших тактических кибер-команд в подчинение командующим флотами.

Морская пехота

В морской пехоте США решили реорганизовать свои экспедиционные корпуса уже давно. В 2017 году в составе полка управления корпуса были сформированы информационные группы (Marine Expeditionary Force Information Groups). Эти группы стали пятым боевым компонентом экспедиционных соединений морской пехоты наряду с командным, наземным, воздушным и тыловым. В их задачи входит ведение разведки, РЭБ, а также информационных и киберопераций в интересах тактических боевых формирований.

Информационные группы организационно состоят из четырех батальонов (разведки, связи, РЭБ и военной полиции) и одной роты координации огневой поддержки авиации и корабельной артиллерии.

Военно-воздушные силы

В октябре прошлого года было сформировано первое в составе ВВС США командование информационной борьбы. Им стала воссозданная в новом качестве 16-я воздушная армия, которая была образована путем объединения 24-й (киберкомандование ВВС США) и 25-й (разведывательное командование ВВС США) воздушных армий. Таким образом, в единую структуру были сведены все силы и средства разведки, информационной, психологической, радиоэлектронной и киберборьбы ВВС, а также метеорологический центр и центр применения технических средств ВВС.

На церемонии, посвященной формирований 16-й армии, главнокомандующий ВВС США четырехзвездный генерал Дэвид Гольдфейн отметил, что такой шаг «создаст непревзойденные возможности для командующих воздушными компонентами и межвидовыми оперативными группами».

ВВС по примеру СВ тоже создают специальные подразделения для проведения информационных операций. По словам командующего 16-й армией генерал-лейтенанта Тимоти Хоу, в этих подразделениях собраны профессионалы в области разведки, РЭБ, киберборьбы и связей с общественностью. Они помогают решать важнейшие проблемы в киберпространстве, включая обеспечение безопасности выборов в США, защиту системы противовоздушной обороны и компьютерных сетей Минобороны.

Хотя каждый вид ВС США применяет свой подход к ведению наступательных и оборонительных операций в информационном пространстве, официальные лица в Пентагоне заявляют о более широком видении проблемы и намерении объединить возможности каждого вида ВС для более эффективных действий. В свою очередь Конгресс в прошлом году поручил министерству обороны ввести должность главного советника министра обороны по информационным операциям.

Учитывая вышеизложенное, наметившаяся тенденция должна в ближайшие несколько лет привести либо к созданию пятого функционального командования в составе ВС США, либо к трансформации киберкомандования в командование информационных операций.