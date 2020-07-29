В России предложили сузить обочины, чтобы по ним перестали ездить

Санкт-Петербург, 29 июля. Езда по обочине создает большие проблемы для участников движения, поэтому ее ширину нужно сузить. Такое кардинальное решение вопроса предложил депутат Госдумы, лидер межрегионального общественного движения по развитию транспортной инфраструктуры «Убитые дороги» Александр Васильев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В эфире медиацентра «Патриот» депутат прокомментировал видео, опубликованное основателем благотворительного фонда «Слобода», предпринимателем Германом Стерлиговым. Он на кадрах ролика критикует дальнобойщиков, которые не дают ему проехать по обочине.

«Из-за таких обочечников страдает большое количество людей. У нас сейчас границы закрыты, ажиотаж очень большой на дорогах, все едут отдыхать на Черное море, по сути, по двум основным дорогам. Не дай бог, если где-то ремонт или ДТП произойдет, люди начинают по полю объезжать, и в итоге формируются еще большие пробки», — объяснил он.

Эксперт напомнил, что обочины создавались, чтобы в случае поломки там мог остановиться автомобиль. И привел в качестве примера Сочи, где городские власти установили специальные столбики-ограничители: остановиться можно, но ездить нельзя.

По мнению депутата, даже увеличением размера штрафа нарушителей не остановить. Единственной действенной мерой, по его мнению, было бы сужение ширины обочины.