Союз автосервисов обвинил НАМИ в подрыве суверенитета России из-за нового техрегламента

Автомобилисты и владельцы автосервисов требуют отозвать технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), изменения в который одобрила Евразийская экономическая комиссия. Предприниматели, общественники и политики обвиняют авторов нововведения в уничтожении рынка авторемонта в России и продвижении интересов западных стран.

Зачем был принят скандальный документ и что произойдет после его вступления в силу? В ситуации разбирался специальный корреспондент Федерального агентства новостей. Смотрите наш видеорепортаж.

«Мы требуем отозвать изменения Технического регламента, провести общественные обсуждения, — заявил предприниматель и кандидат экономических наук Александр Воронцов. — Была произведена диверсия по подлогу общественного обсуждения во время пандемии в марте. Якобы прошло общественное обсуждение, но никто из профессионалов рынка и автовладельцев не в курсе».

Обновленный документ запрещает использовать десятки восстановленных и снятых с аварийных автомобилей запчастей. В их числе подушки и ремни безопасности, сидения, глушители, компоненты рулевого управления, тормозных систем.

«Каждая из этих деталей может быть успешно восстановлена, — объясняет корреспонденту ФАН на примере воздушного компрессора для грузовика инженер-механик Андрей Кулешов. — Коленчатый вал и опорные втулки можно заменить, цилиндр — расточить в ремонтный размер с последующей заменой поршней и колец. Плиты — отшлифовать, клапаны, компрессоры и уплотнения — заменить. Менять данную деталь на новую нет никакого смысла».

Автомобилистам придется покупать новые запчасти иностранного производства, а на установку любого дополнительного оборудования — получать разрешение в сертифицированной испытательной лаборатории. Восстановление такого компрессора обойдется в 15-25 тысяч рублей, в то время как новый потребует от 60 до 100 тысяч.

«У меня пять лет назад накрылся двигатель, я его сам собрал из б/у запчастей. Машина нормально работает. Если бы я ремонтировал с помощью новых запчастей, у официальных дилеров, я бы разорился. Машина столько не стоит!» — говорит москвич Александр Семенов.

Нововведение коснется абсолютно всех видов транспорта. В результате тысячи российских автосервисов могут оказаться вне закона. Если это произойдет, треть 53-милионного автопарка страны попросту встанет. После вступления документа в силу водитель с 38-летним стажем планирует ремонтировать свой «Фольксваген» 1999 года в гараже или вовсе избавляться от транспорта.

«Инициатива мотивирована нашими геополитическими друзьями, потому что компания John Deere имеет здесь ремонтные производства, русских сотрудников... Их лишают премии, если какие-то детали остаются ремонтироваться в России, — рассказал член Союза автосервисов Дмитрий Даньшов. — Это действия, организованные группой лиц в интересах третьих стран или корпораций с очевидным отрицательным эффектом для российского технического уровня, образования. Мы растеряем компетенции и суверенитет. Поршневые двигатели у нас паяют за полярным кругом и снабжают военные части, поселки, промышленные объекты. Это не советские детали, это Jenbacher, Mercedes! И мы отдаем возможность их чинить и обслуживать иностранным компаниям».

Игроки рынка готовят коллективное заявление в правоохранительные органы против поправок.

«Я считаю, что это уголовное преступление, причем масштаб — колоссальный! Экономические последствия будут исчисляться триллионами рублей, — заявил Александр Воронцов. — В ближайшее время заявление подадим. Сейчас выявляем, кто стоит за созданием такой диверсии. Нужно серьезно разбираться, что повлияло на их мотивацию. Скорее всего, это экономический подкуп или сговор».

Одними из первых потеряют работу несертифицированные компании, прогнозирует ведущий инженер Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Александр Поднебеснов.

«Это не менее 60% от общих компаний, которые занимаются ремонтом топливной аппаратуры, дизельных двигателей. Конечно, при внесении поправок в Технический регламент эти организации потерпят убыток и фиаско», — сказал он.

Владелец независимого автосервиса Дмитрий Ковалев разделяет опасения коллег:

«Если львиная доля таких работ перейдет к дилеру, НСТО останутся только в подпольных цехах. Конечно, это и будет монополизация дилерами».

Зампредседателя комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Сергей Калашников назвал поправки в техрегламент неоправданными.

«Это действительно существенный удар по транспортной отрасли. Огромное количество автотранспорта во всем ЕврАзЭс и в Таможенном союзе — восстановленное. Представьте себе, что мы сейчас этот автотранспорт исключим из оборота. Денег на то, чтобы заменить новыми грузовиками и прочими автомобилями, нет, — констатировал сенатор. — Мы на селе, в принципе, не можем обеспечить эксплуатацию только автотранспортных средств с завода. Они там постоянно вынуждены ремонтироваться!»

Запрет на применение использованных запчастей уже значится в правилах ООН №133 «Требования к безопасной утилизации транспортных средств», объясняют разработчики техрегламента в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте. Кроме того, в 2019 году, по данным МВД, число ДТП, случившихся из-за неисправности машин, выросло на 8%. А за последние шесть лет — в четыре раза. Учитывая, что 75% автопарка страны эксплуатируется больше пяти лет, а 50% — свыше десяти, это результат экономии на ремонте с помощью восстановленных запчастей.

«Экономическая выгода становится слезами для тех, кто попадает в ДТП, у кого угоняют автомобиль, — прокомментировал ситуацию президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств Сергей Зубриський. — Для разборки автомобиля используются не только утилизированные машины, но и угнанные. По данным «Автостата», угоняется около 20 тысяч в год».

Нужно запретить использование бывших в употреблении запчастей, пока в стране не будут разработаны методы оценки их остаточного ресурса и не появится система организации восстановительного ремонта автомобилей. По мнению члена ассоциации НАПТО, формирование новой подотрасли в техобслуживании займет не меньше пяти лет.

«Правительство России уделяет должное внимание обеспечению технической эксплуатации автомобилей, — считает Сергей Зубриський. — Вводятся новые формы техосмотра, новые требования к автомобилям, изменяется регламент по внесению изменений в конструкции, изменяются вопросы использования бывших в употреблении запасных частей».

Такой комплекс мер, по мнению эксперта, позволит улучшить безопасность на российских дорогах.

«Безопасность — это красивая ширма, — уверен Дмитрий Даньшов. — Хочешь новую технику — сходи к иностранцам, купи. Хочешь новый агрегат — сходи к иностранцам, купи. И не факт, что этот агрегат будет новый. Он запросто будет восстановленный. Просто им можно, а нам нет. Заметьте, как НАМИ поступил подло. Когда они переводили европейский регламент, там было написано, что запрещено использовать бывшие в употреблении агрегаты и восстановленные, а дальше фраза «при производстве новой техники». Эту фразу они просто вырезали!»

Таким образом, формулировка «при производстве новых автомобилей» в российской редакции документа отсутствует.

Восстановленные автомобильные агрегаты продолжат поступать на российский рынок, предупреждают предприниматели. Как и, например, приготовленные к отгрузке в Россию и Казахстан после капитального ремонта моторы для оборудования шахт и карьеров.

«В новом Техническом регламенте прописано, чтобы восстанавливали не мы сами внутри страны, чтобы эти деньги передавались в другую страну, где техника производилась. Чтобы оттуда этот агрегат, даже б/у, приехал под видом от официального дилера и встал на наш автомобиль», — переживает Александр Воронцов.

Во многих европейских странах запрещено повторно использовать в новых машинах, например, элементы тормозных систем рулевого управления. На автомобили с пробегом норма не распространяется. По мнению замглавы Региональной ассоциации станций технического обслуживания Николая Янковского, благодаря обновленному техрегламенту россияне пересядут из старых автомобилей на новые. Тогда аварийность на дорогах уменьшится в разы.

«Западные компании и отечественные предприниматели найдут способ создать здесь производство по восстановлению высокого уровня, — уверен эксперт. — Я считаю, что у нас должно все получиться. Но должна быть экономическая сообразность, а поправки ее создают. [Должна быть] инициатива предпринимателей, которые занимаются ремонтом агрегатов, и инициатива представительств компаний, которые готовы к новым проектам».

Для этого техрегламент нужно составить разумно, исходя из положительного опыта других стран, считают в Союзе автосервисов.

«Это возможно при появлении промышленной политики, в России ее сейчас нет, — сказал Дмитрий Даньшов. — Мы сдались в ВТО и сказали: «Мы папуасы, обирайте нас и грабьте, как хотите». Взять канадский, «штатовский», голландский, бразильский, южноафриканский варианты, изучить их внимательно, перевести без тенденциозных изъятий и дополнений, обсудить с профессиональным сообществом, в том числе в НАМИ, и после этого вводить в действие».

Обновленный документ вступит в силу через 180 дней после опубликования. Кто и как будет контролировать качество, например, установки багажника? По каким технологиям отличать новую деталь от восстановленной? Вопросов пока больше, чем ответов.

«Этот техрегламент уже принят. И это очень плохо, — резюмировал Сергей Калашников. — Отменить решение весьма проблематично. Процедуры такой не существует. Необходим новый раунд переговоров с выходом на новые соглашения. Если Минпромторг или Минэкономразвития займут жесткую позицию, то это решение не будет принято. Зачастую я это наблюдаю по многим решениям ЕврАзЭс, Минэкономразвития и Минпромторга. В силу каких-то политических задач [они] идут на уступки там, где этого делать нельзя, с точки зрения экономики».

Напомним, с 27 июля в России для операторов техосмотра введена уголовная ответственность за работу без аккредитации.