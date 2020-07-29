Корнилов назвал главных претендентов на выход из Евросоюза

Москва, 29 июля. Масштабные финансовые проблемы, которые вызвала пандемия коронавируса, могут привести к выходу некоторых стран из Европейского союза. Такое мнение выразил политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее представители стран Европейского союза провели важные переговоры, на которых был согласован проект бюджета до 2027 года. Документ был принят, несмотря на перспективу возникновения самой большой рецессии со времен Второй мировой войны. Политическое объединение уже находится в состоянии крупного финансового кризиса, из-за которого только за 2020 год было потеряно более 8% ВВП.

С новым проектом бюджета до 2027 не согласились сразу несколько стран — членов ЕС. Это связано прежде всего с неоднозначными экономическими показателями других государств, находящихся преимущественно в Восточной Европе. Предложение Берлина и Парижа о необходимости выделения дополнительных 1,82 триллиона евро на поддержание «бедных» стран Евросоюза было бойкотировано представителями Нидерландов, Австрии, Дании и Швеции. Позже документ все же удалось согласовать, но противоречия остались.

Саммит, проходящий в Брюсселе, показал, что мнения европейских стран об экономической и политической составляющей Европейского союза сильно расходятся. В ЕС уже давно зреет крупный политический раскол, из-за которого сразу несколько стран могут покинуть объединение в ближайшее время.

Корнилов, комментируя ситуацию, возникшую в Европе, назвал главных претендентов на выход из Евросоюза. Он обратил внимание, что первой страной после Великобритании, решившейся на такой шаг, станут Нидерланды. Амстердам уже давно выступает против различных политических решений, предложенных другими странами ЕС. Еще в 2016 году голландские власти отказались ратифицировать соглашение с Украиной, открыто показав свое отношение к политике ЕС.

Политолог также заметил, что после Нидерландов ЕС могут покинуть такие страны, как Италия и Франция, где тоже зреют сепаратистские настроения. В числе претендентов находится и Польша – Варшава может пойти на подобный шаг, если Европейский союз откажется спонсировать ее бюджет.

«Я не удивлюсь, если первыми на уровень референдума этот вопрос вынесут страны совсем неожиданные, которые являются сейчас еврофилами, в частности Польша», – резюмировал Корнилов.

Ранее Корнилов высказался об акциях протеста, которые вспыхнули в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он заметил, что беспорядки в американских городах организованы по «цветной методичке» Госдепа.