Киев, 29 июля. Повышение быстродействия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» за счет замены человека на новые системы с использованием искусственного интеллекта может привести к катастрофическим последствиям. К такому выводу пришли специалисты в области военного вооружения украинской компании Defense Express.

Они проанализировали российские ЗРПК с автоматизированной системой управления, которая самостоятельно ищет, идентифицирует, захватывает и уничтожает наиболее угрожающие воздушные цели, и отметили, что эта модель создана с использованием программного обеспечения с «признаками искусственного интеллекта».

Однако украинские обозреватели не поверили, что необходимость использования такого рода автоматики действительно может возникнуть при массированной воздушной атаке, передает «Царьград». Они объяснили свои сомнения тем, что «Панцирь» может обнаруживать цели на расстоянии до 30 километров, а уничтожать — на дистанции до 20, но только в идеальных условиях, то есть на полигоне.

По мнению украинских экспертов, крылатая ракета преодолеет такое расстояние за 1-1,5 минуты, а с учетом применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или в случае массированного нападения это время будет увеличено. Следовательно, его хватит оператору для того, чтобы отреагировать и отдать соответствующие команды, — «признаки искусственного интеллекта» не нужны.

«Однако полное исключение оператора из системы управления комплекса может привести к катастрофическим последствиям», — признали специалисты.

Как пример таких последствий они привели трагедию с «Боингом» «Международных авиалиний Украины» (МАУ), которая произошла в январе в Иране.