Пегов назвал инсинуации вокруг МН17 попыткой отвести внимание от виновников трагедии

Донецк, 29 июля. Политик и автор книги о сбитом МН17 Вадим Лукашевич заявил, что на территорию Донбасса якобы были переброшены два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Бук», но для второй установки не нашлось тягача.

В интервью украинскому журналисту Роману Цимбалюку Лукашевич сообщил, что якобы два «Бука» подвезли к границе, на гусеницах они преодолели границу, но для второй установки не нашлось трака, поэтому в Донбасс отправилась одна установка. Политик даже сослался на следствие, которому якобы известно о двух «Буках». Лукашевич добавил, что если бы удалось перебросить два «Бука», то последствия могли бы быть страшными.

Военный корреспондент, писатель, автора проекта WarGonzo Семен Пегов ответил Лукашевичу. Он напомнил, что у следствия до сих пор нет ни одного внятного доказательства.

«Одна и та же мантра, которую нам бубнят вот уже шесть лет. То появляются записи разговоров, которые якобы что-то доказывают, но, когда читаешь расшифровки, приходишь совсем к другим выводам. То находится какой-то второй «Бук», который якобы не доехал. Ну так и что? Как то, что он не доехал, доказывает чью-либо вину? Нет 100%-ной уверенности и что самолет вообще был сбит именно «Буком», а не, скажем, модернизированной украинской «Печорой» — это тоже ЗРК, но другого поколения», — заявил Пегов в комментарии новостному агентству «Харьков».

Пегов напомнил, что следствие не учло показания свидетелей, которые заявляли о том, что в небе были военные самолеты. По словам военкора, целью инсинуаций вокруг трагедии является высосать из пальца хоть какие-то «доказательства» и отвести внимание от реальных виновников трагедии.

Выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Практически сразу после катастрофы Следственная группа бездоказательно обвинила в трагедии Россию.

По версии Совместной следственной группы, самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российская сторона передала Нидерландам данные своих радаров и документацию, подтверждающую, что ракета была запущена с подконтрольной Украине территории.

Россия неоднократно просила предоставить данные украинских и американских радаров с места крушения. Вашингтон отказался предоставлять Нидерландам дополнительные данные о крушении рейса MH17.

Ранее следователи из Нидерландов начали расследование в отношении Украины по делу о крушении MH17.