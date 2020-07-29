В Китае восхитились «главным козырем» ВМФ России

Москва, 29 июля. Масштабное празднование Дня Военно-морского флота и прошедшие в стране парады еще раз напомнили миру о мощи российского флота. Об этом с восхищением заявил пользователь китайского портала Baijiahao.

Блогер высоко оценил масштабы празднования Дня ВМФ в России, обратив особое внимание на парад, прошедший в акватории Кронштадта. В нем приняли участие 46 кораблей и свыше 40 единиц воздушной техники. Например, в акватории появился фрегат «Адмирал Касатонов», а в небе — истребители МиГ-29 и Су-33.

Автор статьи отметил, что Россия со всей серьезностью подходит к вопросу модернизации флота. Упор делается на внедрение беспилотных подводных аппаратов и передовых цифровых технологий.

Назвал блогер и главный, по его мнению, козырь ВМФ России — гиперзвуковые ударные комплексы, не имеющие аналогов в мире. Таковыми оснастят фрегаты проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Их передадут флоту в 2025-2026 годах.

Пользователь портала подчеркнул, что такое вооружение существенно повысит боеспособность страны. При том, что Россия, по его словам, и без того достойно справляется с защитой государственных рубежей. Блогер отметил, что это говорит о проницательности президента РФ Владимира Путина как лидера государства.

«Можно сделать вывод, что мощь российского Военно-морского флота не преувеличена», — заключил автор статьи.

Напомним, что недавно военно-морским парадом в Санкт-Петербурге восхитилась японская газета Yomiuri. Журналисты высоко оценили продвинутость технологий России в области производства современной боевой техники и пришли к выводу, что с государством лучше не конфликтовать. Пользователи в комментариях к статье задались вопросом, чем сможет ответить Америка.