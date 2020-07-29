За последние 10 лет дороги в России стали безопасней, чем в США

Санкт-Петербург, 29 июля. Развитие дорожной сферы и совершенствование нормативной базы, регулирующей организацию дорожного движения в России, демонстрирует качественный сдвиг — за последние 10 лет число смертей в результате ДТП в стране сократилось на 25%. Об этом рассказал гендиректор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

«Российское законодательство в области организации дорожного движения одно из самых совершенных в мире. Это подтверждено докладами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая делает ежегодный обзор нормативной практики. За последние 10 лет, в том числе благодаря нормативной базе, которая у нас постоянно совершенствуется, количество смертей у нас на дорогах существенно снизилось на 10 тысяч человек в год», — сообщил он в эфире Медиацентра «Патриот».

Мельников подчеркнул, что РФ демонстрирует одну из самых высоких в мире динамик сокращения смертности в мире.

«Динамика сокращения смертности в РФ одна из самых высоких в мире с учетом того темпа автомобилизации, который сейчас есть. В феврале прошла Третья всемирная министерская конференция, на которой страны отчитывались об итогах десятилетия, и оказалось, что в ряде европейских стран и в США ситуация намного хуже, чем у нас: смертность вследствие ДТП у них выше», — отметил эксперт.

По его словам, хорошие показатели в этом плане демонстрирует, в частности, Москва. Уровень смертности в результате автоаварий в столице тот же, что и в странах Бенилюкса — «минимальный».

Вместе с тем гендиректор экспертного центра не стал молчать об отдельных резонансных трагедиях на отечественных дорогах, которые отнюдь не улучшают статистику. Говоря об этом, он отметил, что следствие по ДТП с участием актера Михаила Ефремова длится слишком долго.