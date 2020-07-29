Фанаты пристыдили Ивлееву за покупку дорогого Lamborghini

Москва, 29 июля. Популярный блогер Анастасия Ивлеева похвасталась машиной своей мечты Lamborghini Aventador. Ее стоимость колеблется от 15 до 25 млн рублей в зависимости от года выпуска.

Свою покупку Ивлеева показала в соцсетях, сопроводив размышлениями о настоящей большой мечте. Поклонники поздравили блогера с крутым автомобилем, но заметили, что она должна была в первую очередь позаботиться о комфорте своей семьи. Некоторые ей напомнили, в каких «ужасных» условиях живет ее мама.

«Меня распирает от гордости! Потому что «Я сама»! — написала Ивлеева.

Она предложила своим подписчикам мечтать по-крупному, бороться за лучшую жизнь и вдохновляться на новые свершения.