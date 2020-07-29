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Фанаты пристыдили Ивлееву за покупку дорогого Lamborghini

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Фанаты пристыдили Ивлееву за покупку дорогого Lamborghini

Москва, 29 июля. Популярный блогер Анастасия Ивлеева похвасталась машиной своей мечты Lamborghini Aventador. Ее стоимость колеблется от 15 до 25 млн рублей в зависимости от года выпуска.

Свою покупку Ивлеева показала в соцсетях, сопроводив размышлениями о настоящей большой мечте. Поклонники поздравили блогера с крутым автомобилем, но заметили, что она должна была в первую очередь позаботиться о комфорте своей семьи. Некоторые ей напомнили, в каких «ужасных» условиях живет ее мама.

«Меня распирает от гордости! Потому что «Я сама»! — написала Ивлеева.

Она предложила своим подписчикам мечтать по-крупному, бороться за лучшую жизнь и вдохновляться на новые свершения.

Фанаты пристыдили Ивлееву за покупку дорогого Lamborghini

«Настя, умничка! Так и надо идти по жизни вслед за своей мечтой, и ни на кого не оглядываться, иначе все теряет смысл! Очень рада за тебя», — поздравила подписчица.

«Сидишь такая дома, ковид лечишь, дай чего-нибудь в Интернете с доставкой закажу. Оу, Ламборджухи. Надо брать», — пошутила другая поклонница.

«Ты маме на дом копишь, женщина, что за траты внеплановые?» — изумился расточительству блогера третий подписчик.

«Страна сошла с ума. Если уж есть такая возможность, можно было спросить у Кости Хабенского, он бы подсказал, куда такие деньги можно деть. Гелика бы хватило на всю жизнь», — укорил Ивлееву другой подписчик.

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