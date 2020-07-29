Политолог объяснил, почему местные выборы на Украине опаснее войны

Киев, 29 июля. Местные выборы, которые осенью пройдут на Украине, могут грозить Киеву серьезными последствиями, а также стать следствием для будущего распада страны на несколько частей. Об этом заявил политический эксперт, генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

Мартыненко заметил, что в украинском обществе уже произошел серьезный политический раскол, а местные выборы могут лишь усугубить и без того нелегкую ситуацию. После проведения голосования в регионах могут возникнуть серьезные политические силы, которые способны объявить о независимости от Киева и выходе из состава Украины. Подобные обстоятельства связаны прежде всего с тем, что жители регионов будут отдавать предпочтения местным партиям.

«Мы прекрасно понимаем, что есть регионы, где даются простые ответы – на Западе одни, на Востоке другие, и то, что мы можем точно получить эти политизированные областные советы, причем регионально очень определенные, отделенные от других регионов», – заметил Мартыненко.

Политический эксперт также заметил, что результаты местных выборов сильно ослабят власть Киева, что может привести к развитию самостоятельных политических структур в отдельных регионах Украины. Подобные региональные силы через некоторые время могут организовать процесс выхода из состава страны.

«На Западе, как ответ на это, тоже могут создаваться свои объединения, и с моей точки зрения, этот процесс может быть очень опасным. Сразу скажу, я не вижу никаких реальных шагов, чтобы эту опасность полностью аннулировать, она будет существовать, но то, что с ней нужно бороться это факт. И я думаю, что эта ситуация даже опаснее, чем война, потому что это ползучая история, которая может продолжаться довольно долго, которая разрушает государство», – объяснил эксперт.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский рассказал о последствиях, которые могут возникнуть, если Украина откажется выполнять Минские соглашения. Он заметил, что Киев навсегда может лишиться Донбасса.