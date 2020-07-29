The National Interest назвал пятерку самых опасных сухопутных вооружений России

Вашингтон, 29 июля. Журналисты американского издания The National Interest назвали пятерку самого «смертоносного» вооружения России, которое страна может использовать в случае потенциального «прямого конфликта с Украиной или НАТО».

Журналисты отметили, что Россия вооружена гораздо более современным оружием, чем то, с которым Запад сталкивался в Ираке и Афганистане. Одним из самых опасных оружий РФ эксперты назвали танк Т-90. Последняя модель из «семейства» Т-72 и Т-80 меньше и легче американского «Абрамса» и лучше вооружена.

«Т-90, безусловно, более продвинуты, чем устаревшие Т-80, Т-72 и Т-64, выставленные украинской армией», — отмечают обозреватели.

Среди опасного вооружения журналисты также отметили бронемашину БМП-3. Бронемашина способна перевозить семь пехотинцев под щитом четырехсантиметровой брони. БМП-3 оснащен 100-миллиметровой низкоскоростной пушкой, кумулятивной броней и системой «Штора» от противотанковых ракет.

Кроме того, эксперты обратили внимание на систему «Торнадо», которая пришла на смену БМ-30 «Смерч». Комплекс оснащен шестью трубами для запуска тяжелых 300-миллиметровых ракет. Ракеты «Торнадо» способны поражать цели на расстоянии до 96 километров и могут нести фугасные, кассетные или термобарические боеголовки.

Также журналисты выделили противотанковую ракету РПГ-30 для поражения танков, защищенных динамической защитой. РПГ-30 стреляет сразу двумя ракетами: противотанковым снарядом и снарядом-приманкой, чтобы обмануть систему обороны, пишет «Политика Сегодня».

В пятерку «смертоносного» вооружения попал и штурмовой бронежилет 6Б43. Журналисты объяснили появление бронежилета в списке.

«Бронежилеты могут показаться неуместными в списке мощного российского оружия. Но в сегодняшних ограниченных конфликтах, где даже небольшие потери могут вызвать скандальные заголовки в СМИ, любое снаряжение, которое может защитить солдат, является существенным активом», — пишет National Interest.

Бронежилет 6В43 устойчив к 5,56-миллиметровым боеприпасам, что дает российским военным преимущество в перестрелке.

Ранее The National Interest опубликовало материал, посвященный отечественным суперракетам и способу защиты от них. По мнению автора, у США есть шанс оградить себя от современных снарядов.