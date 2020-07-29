Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

The National Interest назвал пятерку самых опасных сухопутных вооружений России

164
0 Оставить комментарий

The National Interest назвал пятерку самых опасных сухопутных вооружений России

Вашингтон, 29 июля. Журналисты американского издания The National Interest назвали пятерку самого «смертоносного» вооружения России, которое страна может использовать в случае потенциального «прямого конфликта с Украиной или НАТО».

Журналисты отметили, что Россия вооружена гораздо более современным оружием, чем то, с которым Запад сталкивался в Ираке и Афганистане. Одним из самых опасных оружий РФ эксперты назвали танк Т-90. Последняя модель из «семейства» Т-72 и Т-80 меньше и легче американского «Абрамса» и лучше вооружена.

«Т-90, безусловно, более продвинуты, чем устаревшие Т-80, Т-72 и Т-64, выставленные украинской армией», — отмечают обозреватели.

Среди опасного вооружения журналисты также отметили бронемашину БМП-3. Бронемашина способна перевозить семь пехотинцев под щитом четырехсантиметровой брони. БМП-3 оснащен 100-миллиметровой низкоскоростной пушкой, кумулятивной броней и системой «Штора» от противотанковых ракет.

The National Interest назвал пятерку самых опасных сухопутных вооружений России

Кроме того, эксперты обратили внимание на систему «Торнадо», которая пришла на смену БМ-30 «Смерч». Комплекс оснащен шестью трубами для запуска тяжелых 300-миллиметровых ракет. Ракеты «Торнадо» способны поражать цели на расстоянии до 96 километров и могут нести фугасные, кассетные или термобарические боеголовки.

The National Interest назвал пятерку самых опасных сухопутных вооружений России

Также журналисты выделили противотанковую ракету РПГ-30 для поражения танков, защищенных динамической защитой. РПГ-30 стреляет сразу двумя ракетами: противотанковым снарядом и снарядом-приманкой, чтобы обмануть систему обороны, пишет «Политика Сегодня».

The National Interest назвал пятерку самых опасных сухопутных вооружений России

В пятерку «смертоносного» вооружения попал и штурмовой бронежилет 6Б43. Журналисты объяснили появление бронежилета в списке.

«Бронежилеты могут показаться неуместными в списке мощного российского оружия. Но в сегодняшних ограниченных конфликтах, где даже небольшие потери могут вызвать скандальные заголовки в СМИ, любое снаряжение, которое может защитить солдат, является существенным активом», — пишет National Interest.

Бронежилет 6В43 устойчив к 5,56-миллиметровым боеприпасам, что дает российским военным преимущество в перестрелке.

Ранее The National Interest опубликовало материал, посвященный отечественным суперракетам и способу защиты от них. По мнению автора, у США есть шанс оградить себя от современных снарядов.

Новости партнеров

Новости партнеров