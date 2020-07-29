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Донбасс сегодня: перемирие сорвано, ВСУ несут потери, штаб ООС теряет контроль над армией

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Донбасс сегодня: перемирие сорвано, ВСУ несут потери, штаб ООС теряет контроль над армией

Донбасс, 29 июля. Силы спецопераций ВСУ сорвали перемирие. Штаб ООС теряет контроль над националистами и военными и посылает ДРГ к линии фронта. Четверо украинских силовиков ранены в Донбассе. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки обстрелов в Донбассе не зафиксировано. Однако в среду военнослужащие ООС нарушили перемирие, открыв огонь из стрелкового оружия в направлении Яковлевки. Таким образом, уточняют в Донецке, украинский спецназ решил отметить свой профессиональный праздник. Огонь велся с применением специальных приборов для бесшумной стрельбы — специально, чтобы исключить возможность фиксации международными наблюдателями факта нарушения режима тишины.

Националисты объединяются и готовят провокацию

В зоне конфликта продолжает расти недовольство националистов объявленным перемирием. К особо недовольным боевикам «Айдара» присоединились силовики нацбатальона «Донбасс — Украина». Именно это подразделение с самого начала перемирия провоцировало донецких бойцов баннерами с изображением фашистской символики, а также выкриками с угрозами расправы над жителями республик. Подобные провокации продолжаются и сейчас.

На случай, если нервы у защитников ДНР не сдадут и они не откроют огонь, националисты заготовили другую провокацию, передает разведка дончан. Совместно с военкором украинского телеканала боевики «Донбасса» готовят специальный репортаж с постановочным обстрелом, который должен обвинить подразделения ДНР в нарушении перемирия. А поднятый по этому поводу информационный шум, по замыслу радикалов, развяжет им руки по ведению боевых действий.

Командующий ООС теряет контроль над подразделениями ВСУ

Неприятие перемирия, а также антиправительственные настроения нарастают не только в нацбатальонах, но и в армейских частях ВСУ в зоне конфликта. Работа по морально-психологическому обеспечению там успехов не приносит — военнослужащие по-прежнему не верят в важность соблюдения перемирия.

Перед командованием ООС стоит сложная задача — упредить в информационном плане возможный срыв перемирия по вине ВСУ. С этой целью командующий ООС Владимир Кравченко приказал направить в зоны ответственности 53-й и 30-й механизированных бригад подразделения информационно-психологических операций совместно со съемочными группами украинских СМИ.

В задачи «сводных отрядов» пропагандистов входит подготовка серии фейковых информационных материалов о срыве перемирия донецкими и луганскими подразделениями Народной милиции. Если националисты сорвутся и осуществят вооруженную провокацию против ДНР и ЛНР, заранее заготовленные под контролем спецов из центров информационно-психологических операций материалы должны получить максимальную огласку и тиражирование на Украине. Таким образом, вина за срыв перемирия будет переложена на республики.

Донбасс сегодня: перемирие сорвано, ВСУ несут потери, штаб ООС теряет контроль над армией

Четверо солдат ВСУ ранены при погрузке боеприпасов

Несмотря на отсутствие боевых действий, украинская армия продолжает нести небоевые потери. В ходе проведения такелажных работ по погрузке боеприпасов в 53-й механизированной бригаде нарушение техники безопасности привело к подрыву 82-мм мины.

Результатом инцидента стало ранение четырех военнослужащих. С целью не допустить фиксации происшествия как нарушения режима прекращения огня командование бригады сообщило наблюдателям ОБСЕ о том, что на данном участке проводятся работы по разминированию неразорвавшихся боеприпасов, которые уничтожаются контролируемыми взрывами.

Киев направил диверсантов к линии разграничения

Украинское командование, видимо, и само не собирается долго выполнять условия подписанного перемирия. Об этом свидетельствует информация Министерства госбезопасности ЛНР. Согласно полученным данным, командование украинской армии направило в район насосной станции к реке Северский Донец группу специальной разведки ВСУ. Старшим группы является военнослужащий с позывным «Дельта».

Как сообщают луганские чекисты, штаб ООС продолжает привлекать иностранных наемников для войны против жителей Донбасса. В МГБ сообщили, что специалисты ведомства установили факт ведения боевых действий против республик Донбасса гражданином США по имени Инг Джастин Энтони 1985 года рождения. Американец воюет в составе 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ с июля 2019 года. Иностранец привлекается командованием штаба ООС к выполнению специальных операций на линии разграничения.

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