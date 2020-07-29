Донбасс сегодня: перемирие сорвано, ВСУ несут потери, штаб ООС теряет контроль над армией

Донбасс, 29 июля. Силы спецопераций ВСУ сорвали перемирие. Штаб ООС теряет контроль над националистами и военными и посылает ДРГ к линии фронта. Четверо украинских силовиков ранены в Донбассе. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки обстрелов в Донбассе не зафиксировано. Однако в среду военнослужащие ООС нарушили перемирие, открыв огонь из стрелкового оружия в направлении Яковлевки. Таким образом, уточняют в Донецке, украинский спецназ решил отметить свой профессиональный праздник. Огонь велся с применением специальных приборов для бесшумной стрельбы — специально, чтобы исключить возможность фиксации международными наблюдателями факта нарушения режима тишины.

Националисты объединяются и готовят провокацию

В зоне конфликта продолжает расти недовольство националистов объявленным перемирием. К особо недовольным боевикам «Айдара» присоединились силовики нацбатальона «Донбасс — Украина». Именно это подразделение с самого начала перемирия провоцировало донецких бойцов баннерами с изображением фашистской символики, а также выкриками с угрозами расправы над жителями республик. Подобные провокации продолжаются и сейчас.

На случай, если нервы у защитников ДНР не сдадут и они не откроют огонь, националисты заготовили другую провокацию, передает разведка дончан. Совместно с военкором украинского телеканала боевики «Донбасса» готовят специальный репортаж с постановочным обстрелом, который должен обвинить подразделения ДНР в нарушении перемирия. А поднятый по этому поводу информационный шум, по замыслу радикалов, развяжет им руки по ведению боевых действий.

Командующий ООС теряет контроль над подразделениями ВСУ

Неприятие перемирия, а также антиправительственные настроения нарастают не только в нацбатальонах, но и в армейских частях ВСУ в зоне конфликта. Работа по морально-психологическому обеспечению там успехов не приносит — военнослужащие по-прежнему не верят в важность соблюдения перемирия.

Перед командованием ООС стоит сложная задача — упредить в информационном плане возможный срыв перемирия по вине ВСУ. С этой целью командующий ООС Владимир Кравченко приказал направить в зоны ответственности 53-й и 30-й механизированных бригад подразделения информационно-психологических операций совместно со съемочными группами украинских СМИ.

В задачи «сводных отрядов» пропагандистов входит подготовка серии фейковых информационных материалов о срыве перемирия донецкими и луганскими подразделениями Народной милиции. Если националисты сорвутся и осуществят вооруженную провокацию против ДНР и ЛНР, заранее заготовленные под контролем спецов из центров информационно-психологических операций материалы должны получить максимальную огласку и тиражирование на Украине. Таким образом, вина за срыв перемирия будет переложена на республики.

Четверо солдат ВСУ ранены при погрузке боеприпасов

Несмотря на отсутствие боевых действий, украинская армия продолжает нести небоевые потери. В ходе проведения такелажных работ по погрузке боеприпасов в 53-й механизированной бригаде нарушение техники безопасности привело к подрыву 82-мм мины.

Результатом инцидента стало ранение четырех военнослужащих. С целью не допустить фиксации происшествия как нарушения режима прекращения огня командование бригады сообщило наблюдателям ОБСЕ о том, что на данном участке проводятся работы по разминированию неразорвавшихся боеприпасов, которые уничтожаются контролируемыми взрывами.

Киев направил диверсантов к линии разграничения

Украинское командование, видимо, и само не собирается долго выполнять условия подписанного перемирия. Об этом свидетельствует информация Министерства госбезопасности ЛНР. Согласно полученным данным, командование украинской армии направило в район насосной станции к реке Северский Донец группу специальной разведки ВСУ. Старшим группы является военнослужащий с позывным «Дельта».

Как сообщают луганские чекисты, штаб ООС продолжает привлекать иностранных наемников для войны против жителей Донбасса. В МГБ сообщили, что специалисты ведомства установили факт ведения боевых действий против республик Донбасса гражданином США по имени Инг Джастин Энтони 1985 года рождения. Американец воюет в составе 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ с июля 2019 года. Иностранец привлекается командованием штаба ООС к выполнению специальных операций на линии разграничения.