«Обнаглели трусливые твари!»: Стерлигов возмущен, что ему мешают ездить по обочине

Санкт-Петербург, 29 июля. Скандально известный фермер Герман Стерлигов прокомментировал видео, на котором объезжает пробку по обочине. Он обосновал право такого проезда экстренными жизненными обстоятельствами.

В среду предприниматель принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Ужесточение ответственности за нарушение ПДД и борьба с автохамством».

На кадрах видно, что грузовик не дает автомобилю Стерлигова проехать по обочине, чем вызывает гнев фермера.

«Люди, бывает, торопятся помочь больной матери или выручить друга из беды, и мразь безнаказанная сама делает вывод, кого пропускать, кого не пропускать. Там фура с полуобнаженной быдлятиной не дает человеку проехать. Может, судьба у человека решается в этот момент, и он рискует штрафами, жизнью. Есть такие ситуации, когда люди рискуют всем. И кто-то стает у него на дороге», — объяснился предприниматель.

По его мнению, люди на дорогах стали менее вежливыми, перестали пропускать тех, «кто действительно торопится», а причины тому — безнаказанность и технический прогресс.

«Раньше, когда не было этих камер проклятых, за всю историю человечества, когда вот так кто-то мешал пройти, били морды или убивали. Вспомните д'Артаньяна, который у Ла-Манша обгонял человека. А теперь появились камеры, и все стали стукачами, никто никого не боится, все друг на друга плюют. Про вежливость, что нужно уступать дорогу, когда кто-то торопится — просто забыли. Обнаглели трусливые твари! Поэтому нормальные мужики, они вежливы и других пропускают. Но когда торопятся, они ничего не могут сделать против этих подонков. Как бы повежливее выразиться: это трусливое быдло, оно знает, что защищено камерами, и мешает людям проехать», — высказался фермер.

Хуже других в этом плане водители-дальнобойщики, отметил Стерлигов.

«Есть нормальные дальнобойщики, а есть уроды, у которых комплекс неполноценности, и которые как волчья стая связываются по рации и нападают на одного водителя, когда его где-нибудь зажмут. Нарвутся они когда-нибудь на человека с пистолетом», — предупредил он.

Чтобы подтвердить свои слова об агрессивности некоторых дальнобойщиков, фермер рассказал о своем друге, который в Краснодарском крае в отместку отстреливает коллегам-водителям фары и сигнальные огни.