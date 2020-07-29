Астролог назвал знаки, которым повезет во время звездопада дельта-Аквариды

Москва, 29 июля. Астролог Олег Персидский назвал три знака зодиака, которым повезет во время крупного звездопада дельта-Аквариды.

Метеорный поток стал активным в середине июля, но его пик начинается в конце месяца. В начале августа звездопад даже видно невооруженным глазом.

По словам Персидского, это время будет благоприятным для людей определенных знаков. Особое влияние звезды окажут на Овнов.

Людям этого знака нужно приложить минимум усилий, чтобы добиться цели. Специалист считает, что Овнам во всем будет сопутствовать удача.

Раки в это время тоже будут везучими. Им рекомендуется действовать на опережение в торговле и в сделках с недвижимостью. Нерешенные дела могут разрешиться без усилий, передает «Пятый канал».

По мнению Персидского, Водолеям нужно прислушаться к Вселенной. В начале августа им следует чаще выбираться на прогулку. Период звездопада поможет людям этого знака лучше понимать близких.

Остальным же знакам астролог посоветовал просто наблюдать за звездопадом и загадывать желания. Не исключено, что какое-то из них обязательно сбудется.