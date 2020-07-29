Новый образ Бузовой вызвал восторг у звезды Comedy Woman Сысоевой

Москва, 29 июля. Известная российская певица, телеведущая Ольга Бузова опубликовала в социальной сети Instagram новый пост, который восхитил подписчиков. На фотографии она предстала перед фанатами в необыкновенном образе, похваставшись своей стройной фигурой.

На снимке артистка в новом образе позирует на фоне стены, облачившись в черное обтягивающее платье с открытыми плечами. Наряд певицы элегантно подчеркивает ее фигуру и талию, вызывая восхищение со стороны поклонников. Фанаты обратили внимание, что 34-летняя Бузова сильно похудела и стала необычно хороша.

«Олечка, такая ты красивая, невероятно», – пишет подписчик.

«Образ – отпад. Красотка», – соглашается еще один комментатор.

«Оляяяя, такой непривычный и крутой образ», – заявляет другой поклонник.

«Худенькая стала очень, но тебе хорошо», – прокомментировал фанат.

Новый образ популярной певицы не оставила без внимания и коллега «по цеху», звезда Comedy Woman Надя Сысоева. Наряд и худоба Бузовой вызвали восторг у юмористки. Артистка также поспешила прокомментировать запись, поставив сразу несколько восторженных смайликов.

Ранее Ольга Бузова напугала поклонников своей фигурой и видом «торчащих ребер» из-под купальника. Подписчики обратили внимание на то, что певица сильно похудела и посоветовали ей набрать вес.