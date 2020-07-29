Эксперты объяснили, как нельзя заряжать смартфон

Москва, 29 июля. Эксперты назвали четыре способа, как нельзя заряжать смартфон. Они предупреждают пользователей, что гаджет может загореться.

Во-первых, смартфон нельзя класть на ночь под подушку. Во время такой зарядки устройства сильно нагреваются. Им нужен теплоотвод, поэтому производители рекомендуют даже снимать чехол. В противном случае смартфон может стать причиной пожара.

Во-вторых, нельзя заряжать телефон в ванной комнате и одновременно пользоваться им. Специалисты считают, что упавший в воду гаджет опасен для жизни.

В-третьих, полная зарядка смартфона изнашивает аккумулятор. Аппарат прослужит вам гораздо дольше, если вы будете заряжать его частично. При этом полностью разряжать устройство тоже вредно для аккумулятора.

Кроме того, нельзя пользоваться чужими зарядками. Если вы идете в поход, обязательно возьмите с собой powerbank. Чужие зарядки могут расшатать зарядное гнездо вашего смартфона. И в дальнейшем вам придется сдать устройство в ремонт.