Иностранный язык не войдет в список обязательных предметов ЕГЭ в 2022 году

Москва, 29 июля. Иностранный язык может не войти в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации российских школьников в 2022 году, как это планировалось федеральным законом, передает корреспондент Федерального агентства новостей. При этом иностранный язык останется в числе предметов для сдачи по выбору. Это следует из проекта приказа, подготовленного Минпросвещения РФ. В ближайшее время он должен будет пройти общественное обсуждение.

В Минпросвещения РФ утверждают, что проект основан «на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку». В ведомстве уточняют, что идея исключить иностранный язык из списка обязательных широко обсуждалась с общественниками и экспертным сообществом, в том числе, на площадках ОНФ и при участии депутатского корпуса партии «Единая Россия», а также Общественной палаты Москвы.

В важности иностранного языка для молодых россиян никто не сомневается, однако школы пока не готовы предоставить ученикам во всех регионах равные возможности для его изучения, считает председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова. Через Общественную палату Москвы она обратилась к российским педагогам с просьбой оценить грядущее введение иностранного языка в список обязательных при сдаче ЕГЭ.

«Сотни представителей не только педагогического сообщества, но вузовской школы, общественности выступили за то, что иностранный язык нужен, но сейчас у нас его изучают и преподают примитивно, нам не хватает ни технологической, ни методологической базы, – сказала Лазутова в разговоре с ФАН. – У нас дети изучают английский язык около девяти лет, но не владеют ни разговорной речью, ни словарным запасом. У нас крайне слабые методики преподавания иностранных языков. Преподаватели ассоциации иностранных языков говорят, что пока не готовы исполнять те требования, которые заложены в КИМ по ЕГЭ. Особенно в сельских школах, где иностранный язык преподают те учителя, которым этот предмет достался в качестве нагрузки. А если предмет включается в список обязательных для сдачи ЕГЭ, то все дети должны иметь равные права на его изучение, а не брать репетиторов».

Как стало известно ФАН, в ближайшее время Минпросвещения издаст приказ, согласно которому иностранный язык не войдет в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. Ведомство также будет рекомендовать всем органам управления образованиям и даже администрациям субъектов создавать необходимые условия для изучения иностранных языков в школах. В таком случае в 2022 году иностранный язык будет сдаваться в качестве проверочной работы, в регионах проведут замеры и оценят уровень знаний и преподавания.

«Сдача иностранного языка как обязательного для государственной итоговой аттестации будет перенесена на два-три года, — говорит Лазутова. — Сейчас мы к этому не готовы».

Педагогическое сообщество, по ее словам, считает, что качественно подготовиться к введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку в России смогут к 2024 году.

«Иностранные языки — важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии будет непрерывно развиваться», — прокомментировали в Минпросвещения РФ по запросу ФАН.

В ведомстве добавили, что проект пройдет все необходимые стадии согласования, включая общественное обсуждение, и итоговое решение будет принято только после прохождения всех процедур согласования.