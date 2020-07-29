Больная коронавирусом жена Шипулина эмоционально ответила на претензии из-за туалета

Москва, 29 июля. Жена бывшего биатлониста, а ныне депутата Государственной думы РФ Антона Шипулина Луиза эмоционально ответила на критику в своей адрес из-за палаты с уборной.

Супруга парламентария заразилась коронавирусом и была доставлена в больницу. Женщина показала свою палату, в которой был отдельный туалет.

Интернет-пользователи ополчились на женщину и «закидали» ее гневными комментариями. Некоторые фолловеры заявили, что, например, в Волгограде людей «даже в стационар не везут», и посчитали отдельный санузел в палате роскошью.

«А ты видела, уважаемая, чтобы у всех был сортир в палате? Ты вообще лежала в больнице, не будучи женой Шипулина-депутата?! А ты знаешь, что в Волгограде бесплатно туда вообще не попадешь? А если нет денег?» — пишет возмущенный пользователь.

Супруга Шипулина после высказанных ей претензий записала видеообращение, в котором четко высказала свою позицию по поводу произошедшей ситуации.