Потап рассекретил необычные места, где у него был страстный секс с Каменских

Киев, 29 июля. Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, разоткровенничался и рассекретил необычные места, в которых у него был секс с супругой Настей Каменских.

По словам исполнителя, у пары настолько страстная любовь, что интимная близость может случиться «везде». Бывали у супругов случаи, когда они целый день могли не выходить из номера отеля.

«В самолете [был секс] и не раз. Трансатлантический, большой Boeing, там можно поместиться. Были попытки в маленьких самолетах. Было везде. В ресторане, в гримерке, в автобусе, весь автобус слышал, — признался Потап. — Она вызывает во мне чувства, я не могу остановиться».

Певец добавил, что супруга все ему прощает, даже флирт с другими женщинами.

«Встречает меня с корпоратива зацелованным всего и говорит: «Какой ты популярный», — рассказал артист.

Потап объясняет отсутствие ревности у Каменских не только ее сногсшибательным внешним видом, но и внутренними установками.

«Посмотри на Настю, я выбрал брюнетку сексуальную до невероятности. Прощает мне все, потому что она такая. Я был не такой: проверял телефоны, подозревал все. А после встречи с Настей понял, что можно по-другому», — заключил исполнитель.

Потап и Каменских сыграли свадьбу в прошлом году спустя годы, проведенные вместе на сцене. А перед торжеством сбросили 50 килограммов на двоих.

Этим летом Потап устроил супруге свадьбу-сюрприз в Лас-Вегасе. Каменских пошутила, что у них, по сути, было два мероприятия: одна элегантная свадьба в Киеве с размахом и другая в США — яркая, оригинальная, спонтанная и очень романтичная.