Адвокат Жорин поддержал решение суда перенести заседание по «делу Ефремова»

Москва, 29 июля. Адвокат Сергей Жорин заявил, что суд поступил правильно, перенеся на сутки первое заседание по громкому уголовному делу с участием актера театра и кино Михаила Ефремова из-за неявки в Пресненский суд его адвоката Эльмана Пашаева.

Юрист, клиентами которого часто являются известные и публичные личности, поделился с Федеральным агентством новостей своим мнением относительно того, что случилось ранее в среду в Пресненском суде.

«О каком-либо профессионализме [Пашаева] или его отсутствии я говорить не могу — в силу адвокатской этики, — признался Жорин. — Но в целом, ситуация, скажем так, изначально выглядела немножко необычно. Мягко говоря».

По словам собеседника ФАН, обстоятельства того, почему адвокат Ефремова не прибыл на предварительные слушания, могут быть разными.

«Все это суд исследует и решит — уважительные причины его неявки или нет, — отметил Жорин. — Если неуважительные, то может быть направлено частное определение в палату (Федеральную палату адвокатов РФ. — Прим. ФАН) для привлечения к дисциплинарной ответственности».

Если же процесс будет намеренно затягиваться, то суд назначит адвоката по 51-й статье Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (называется «Обязательное участие защитника»), пояснил юрист.

«Все это не будет бесконечно затягиваться, — сказал он. — Поэтому суд в данном случае абсолютно правильно поступил, так как нужно узнать причины неявки [Пашаева]. Даже если выяснится, что речь идет о злоупотреблении, это все равно не помешает рассмотрению дела в суде по существу. Могут и без этого адвоката — есть установленные законом основания для того, чтобы продолжить».

Первое заседание по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии перенесено на 30 июля — из-за неявки в Пресненский суд адвоката актера театра и кино Михаила Ефремова Эльмана Пашаева.

Ранее свое мнение по Ефремову, виновному в гибели водителя Сергея Захарова, высказал известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.