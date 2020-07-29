Манукян раскритиковал Шепелева за смену амплуа ради трех миллионов

Телеведущий Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ. Он будет вести новое семейное шоу «Ты как я». Согласно просочившимся в СМИ сведениям, Дмитрия за трехмиллионный гонорар пригласили общаться со звездами и их отпрысками. Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян раскритиковал метания Шепелева и объяснил, какая опасность подстерегает популярного телеведущего.

Летучий Шепелев. Колонка Вадима Манукяна

После ухода в конце февраля с Первого канала Дмитрий Шепелев, по данным СМИ, вел переговоры с телеканалами «Пятница» и СТС. Поговаривают, что ему предлагали гонорары в полтора миллиона рублей и даже уже были отсняты пилотные выпуски. Однако в итоге не срослось. Видимо, либо размер гонорара Дмитрия не устроил, либо он не почувствовал себя органично в новом шоу.

Согласно последней информация, после перехода на ТНТ Шепелев — теперь уже за три миллиона рублей — будет вести шоу «Ты как я» о звездах и их отпрысках. Если все срастется, Дмитрий, наконец, вернется к уровню доходов, который, по данным СМИ, обеспечивал ему Первый канал. Что ж, три миллиона — деньги солидные, однако не все то золото, что блестит.

Опасный переход

Поговаривают, что Шепелев сменил свой «пиджачный» имидж на более неформальный и теперь буквально светится на съемочной площадке. По крайней мере на фото, которое попало в СМИ, Дмитрий действительно выглядит посвежевшим и довольным.

Тем не менее, считаю, что переход в семейное шоу о звездах — не самый удачный вариант для телеведущего калибра Шепелева — это его решение, скорее всего, ошибка. На мой взгляд, долго в эфирной сетке такое шоу не продержится. Если на звезд шоу-бизнеса телезрители смотреть еще готовы, да и то далеко не всегда, то лицезреть их отпрысков, думаю, желающих будет не очень много. Уж очень у нас приучили зрителя к «скандалам, интригам, расследованиям».

Эхо Жанны Фриске

Очевидно, все последние годы доставили немало проблем Шепелеву из-за тяжб с семьей его покойной супруги Жанны Фриске. Борьба за сына Платона затянулась на годы. Дошло чуть ли не до криминальных разборок.

По сути, Дмитрий Шепелев — человек не скандальный, но в какой-то момент, не по своей воле, он стал для СМИ чуть ли не главным скандалистом. Думаю, некрасивый шлейф, связанный с дележом «наследства» Фриске, наложил отпечаток и на работу Шепелева на Первом канале. Немало критики он получил за эти годы в свой адрес, чаще всего — несправедливой.

Если начало романа Дмитрия с Жанной и рождение у пары ребенка делало Шепелева чуть ли не главным положительным персонажем светской хроники, то после смерти супруги общественное мнение по отношению к нему во многом поменялось. Болезнь Фриске, ее смерть, борьба за Платона, распри с отцом Жанны серьезно подпортили безупречную репутацию телеведущего.

Пора остепениться

На мой взгляд, несмотря на то, что программа «На самом деле», вероятно, измотала Шепелева, да и просто ему поднадоела, этот формат телеведущему подходил.

Точно так же мы можем регулярно ругать Андрея Малахова за его нередко скандальный в самом худшем смысле слова «Прямой эфир», но это его формат, в этом шоу он чувствует себя как рыба в воде. Как ни критикую я порой эту программу, но не могу представить Андрея ведущим, например, семейного шоу о звездах. Да от него же сразу разбегутся все зрители!

Все же формат имеет значение, а попытки все резко поменять часто не приветствуются зрителями и приводят к провалу. Поэтому, надеюсь, Дмитрий Шепелев в итоге вернется к тому, в чем преуспел больше всего, и снова оседлает своего излюбленного конька. Летучему Шепелеву пора остепениться!