На Украине в новом учебном году за парты не сядут десятки тысяч учеников

Министерство образования и науки Украины (МОН) выступило с заявлением, в котором отметило, что уже с 1 сентября целый ряд средних и средне-профессиональных учебных заведений могут быть переведены на «особый план обучения». По некоторым данным, из-за пандемии COVID-19 школы, ПТУ и колледжи на всей территории от Ужгорода до Мариуполя начнут использование практики «альтернативных домашних занятий». Как утверждают независимые эксперты, подобная практика в очередной раз свидетельствует о том, что украинская система образования находится на грани краха. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы не можем принять вашего сына в [четвертый класс] нашего заведения, — резко заявила матери Артема (имя изменено), Юлии Тимощук, руководитель престижной школы в Киевской области Светлана Викторовна. — Безусловно, ваш ребенок одаренный, но учиться в этой школе он не будет — мест нет. А если места и будут, все наши с вами планы перекроет болезнь (речь идет коронавирусе COVID-19. — Прим. ФАН). Никто не знает, чем все может закончиться».

Она добавила, что указанный ученик вполне способен «учиться в нормальной школе». Что такое «нормальная школа» в данном контексте, Светлана Викторовна не сообщила. Как оказалось, объяснений отдельно взятого руководителя и не нужно.

«Сейчас Украина в целом и профильное министерство в частности не готовы гарантировать беспрепятственную работу в школах и специальных учебных заведениях, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН европейский наблюдатель Александр Митц. — По меньшей мере треть структурных подразделений находятся на грани коллапса: многие здания школ и коллежей не соответствуют действующим стандартам, а абсолютное большинство персонала этих структур находится в неоплачиваемом отпуске. Иными словами — педагоги, как и их подопечные, к нововведениям не готовы. На этом фоне говорить о каком-либо «достойном начале нового учебного года» — бессмысленно».

Это мнение разделяют и чиновники от украинского Минобразования.

«Часть [школьников и учащихся профтехучилищ] могут заниматься дистанционно, а другие — на дневной основе, — говорится в официальном пояснении к предложенному МОН документу. — Любая школа может организовать домашнее обучение детей, для этого существуют все необходимые предпосылки».

Как заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам науки и образования Сергей Бабак, есть вероятность, что в штатном порядке на Украине учебный год не начнется.

«Я призываю готовиться к такому варианту развития событий», — отметил он.

На вопрос, кому именно следует готовиться к такому «варианту развития событий», Бабак дал исчерпывающий ответ:

«Всем нам».

По утверждению киевского юриста Виктора Барчука, за школьные парты в новом году не сядут десятки тысяч учеников, а о квалифицированном образовании в обозримом будущем станут лишь мечтать сотни тысяч украинских детей и подростков. Как подчеркнул аналитик, у абсолютного большинства родителей таких детей и подростков нет денег на создание «домашних кабинетов для общения онлайн».

«Складывается впечатление, что будущее украинских детей действующую украинскую власть не интересует, — сказал Барчук в комментарии корреспонденту ФАН. — В условиях нынешней Украины родители учеников зачастую перебиваются случайными заработками. Противостоять системе они не могут. А COVID-19 здесь является неким прикрытием для официального Киева, не способного решить еще одну проблему в общественно-политической жизни Украины».

Любопытно, что на неофициальный запрос в украинском министерстве здравоохранения корреспонденту ФАН ответили буквально следующее:

«Пусть [дети] учатся как хотят. Мы школы закрываем, мы их и откроем, когда понадобится».

На одном из форумов в Сети пользователи отреагировали на подобное положение вещей одной фразой:

«Скоро украинские школьники будут сдавать экзамены на получение пенсии».

Так, Юлия Тимощук, мама Артема, объявила о намерении записать своего сына в одну из школ Белоруссии.