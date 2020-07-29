Стерлигов заявил, что не пропускает пешеходов на «зебре», потому что спасает

Санкт-Петербург, 29 июля. Основатель благотворительного фонда «Слобода» Герман Стерлигов заявил, что сознательно нарушает правила дорожного движения, «чтобы спасти людям жизнь». С таким заявлением он выступил в эфире конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению предпринимателя, правила дорожного движения не имеют смысла. Особенно возмутил фермера п.14.2 ПДД «Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость».

«С чего вы взяли, что я должен выступать за все законы, которые приняли дебилы? У нас куча законов, которые нужно отменять, и уж тем более ПДД. Возьмем переход пешехода по зебре, когда машина якобы должна остановиться и пропустить пешехода. Когда две полосы движения в одну сторону, одна машина останавливается и загораживает машине, которая движется во втором ряду, обзор. В результате и человек не видит эту машину, и водитель не видит пешехода. И насбивали так кучу народа насмерть уже», — возмутился Стерлигов.

По его словам, водитель не должен останавливаться перед зеброй.

«Он видит, что машина в правом ряду притормаживает, он не видит еще, что она остановилась, и продолжает движение. И сколько бы там не говорили: «там написано» — это провокационное правило, от которого погибли люди. Вы объясните это родственникам тех, кто погиб из-за этого дебильного правила», — негодует предприниматель.

По словам фермера, до того, как появилось это правило, люди ответственнее относились к переходу дороги.

«Раньше люди боялись выходить на дорогу, они переходили, когда машины проезжали. И не попадали под колеса за счет своей осторожности. А теперь, особенно женщины, кричат: «Я права!» и поперла с коляской под колеса автомобиля. В результате гибнет и ребенок, и женщина. Потому что дебилы приняли этот закон, убийцы практически. И люди гибнут из-за этого закона», — возмутился Герман Стерлигов.

Теперь, когда предприниматель видит подобную опасную ситуацию на дороге, он, двигаясь в правом ряду, не пропускает пешехода, а сигналит ему, проезжая мимо.

«Нормальный человек что делает: я вижу, что человек собирается переходить дорогу, смотрю в левое зеркало, вижу машину, которая за мной едет, и я нарушаю правило, чтобы спасти жизнь человеку: сигналю и проезжаю зебру. Я вижу потом, что человек возмущается, что я его не пропустил, но я жизнь ему, может, спас!» — объясняет мотивы своего поступка Герман Стерлигов.

Заметим, согласно данным ГИБДД, в прошлом году на дорогах страны водителями, не пропустившими пешеходов, было убито 4900 человек, а всего погибло 16,9 тысяч человек.