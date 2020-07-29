Новый водопровод для Крыма отправит блокаду Украины на «свалку истории»

Симферополь, 29 июля. Рекордная засуха в Крыму показала единственный способ преодоления водной блокады Украины. Решить проблему можно путем строительства нового водопровода «Кубань-Керчь».

С 2014 года, когда Украина ввела блокаду, проблему питьевой воды решали путем бурения скважин, накопления влаги в водохранилищах, поиска новых подземных источников и строительства водозаборов.

Весной этого года метеорологи предупредили о катастрофически малом количестве осадков на полуострове и неизбежной засухе. Власти оперативно развернули масштабные работы. В том числе Минобороны стало прокладывать трубопровод для переброски воды из Белогорского района к Симферополю.

Но подземные запасы воды в Крыму не безграничны и рано или поздно пришлось бы искать кардинальный выход из ситуации. Таковым, как пишет «Экономика сегодня», является водопровод «Кубань-Керчь» для переброски воды с материковой части России на полуостров. Проект дорогостоящий, но иначе, признают эксперты, водную блокаду не преодолеть.

«Все это будет со временем внедрено и реализовано. И водная блокада Украины отправится на свалку истории вслед за остальными ограничениями», — констатировал экс-депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Как отметил ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, Украина только и может, что заниматься провокациями. Он объяснил, что Россия наращивает сбор воды из крымских рек, строит электростанции и мосты, открывает артезианские скважины, а Киев в это время по-прежнему отказывается снимать энергетическую и транспортную блокаду полуострова.