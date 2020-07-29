Корову с шестью ногами и двумя хвостами нашли во Вьетнаме

Ханой, 29 июля. Странная корова с шестью ногами и двумя хвостами родилась во Вьетнаме. У «монстра» две ноги растут из плеча и не причиняют неудобств.

Хозяин животного утверждает, что лишние конечности не повлияли на рост животного. Корова благополучно дожила до двух лет и находится на его ферме.

Мужчина рассказал, что необычное парнокопытное является «фишкой» его фермы и привлекает туристов.

По мнению специалистов, дополнительные конечности развились из-за генетического нарушения. В утробе матери развивались два теленка, но один из них погиб. Его ноги приросли к выжившему теленку.

Это не первый случай, когда из-за полимелии животные рождаются с отклонениями. Аналогичный случай произошел в Северной Дакоте в США. Там теленок родился с шестью ногами, но без дополнительного хвоста, как у коровы из Вьетнама.

Ранее сообщалось, что в Индии полицейские арестовали козу, которая свободно гуляла по улице без защитной медицинской маски.