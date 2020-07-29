Соскин предрек Украине «трындец» к зиме

Киев, 29 июля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не принял программу своего правительства в установленные Конституцией сроки, поэтому обязан подать в отставку. Об этом заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин.

«По Конституции он не имеет права находиться во главе правительства. Он должен быть врио премьер-министра, но ни один болван в Верховной раде про это не говорит, ни одна политическая партия, ни общественные деятели, защитники и так далее», — возмутился он в эфире YouTube-канала UkrLife.TV.

Эксперт отметил, что вместе с тем украинские власти могут вводить чрезвычайное положение и штрафы, а Конституционный суд закрывает на это глаза.

Соскин подчеркнул, что руководство Украины не только нарушает Конституцию, но и ведет страну в экономическую и социальную пропасть. По его словам, все введенные государственными властями карантинные ограничения и меры незаконны и свидетельствуют о том, что в стране пренебрегают как собственным основным законом, так и Хартией по правам человека.

«Но все молчат, всех перепугала Сцилла (морской дракон из древнегреческой мифологии, который схватывал моряков. — Прим. ФАН). А почему вы про Харибду (морское чудище, пожирающее весь корабль целиком. — Прим. ФАН) не думаете, что к зиме всем трындец будет, что денег обслуживать внутренний и внешний государственный долги в стране нет, что просто включен уже печатный станок, что увеличена денежная масса на 15%?» — задался вопросом эксперт.

По словам Соскина, в нынешних кризисных условиях все страны мира вынуждены искать баланс между Сциллой (коронавирусом) и Харибдой (экономикой). Строгие карантинные меры в этой ситуации, на которые пошла, в частности, Украина, пагубно отражаются на последней. Именно поэтому эксперт предрекает государству негативные последствия.