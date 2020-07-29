Минздрав Украины опозорился при составлении списка «зеленых» и «красных» стран

Киев, 29 июля. Министерство здравоохранения Украины опозорилось при составлении списка стран, гражданам которых разрешен въезда в страну. Чиновники допустили ряд нелепых ошибок в названиях государств.

При составлении документа, а именно списка «зеленых» и «красных» стран, граждане которых приезжают на Украину из-за рубежа, оказалось 214 пунктов. Хотя членами Организации объединенных наций (ООН) являются только 193 государства. Увеличение числа стран на планете произошло за счет вопиющих ошибок украинских чиновников.

В документе Минздрава разрешен въезд гражданам «Западной Сахары» — большой и малонаселенной территория, которую ООН считает спорной и последней недоколонизированой частью Африки. Ведомство также «признает» независимость китайских автономий вопреки официальной позиции Киева. Так, например, одной из стран является Тайвань.

Украинское министерство также ошиблось во владениях Соединенного Королевства. В частности, у Великобритании отобрали остров Мэн и Нормандские острова.

Минздрав также решил дать «независимость» стране под названием «Итури и Кайкос». На самом деле речь идет о британских островах Теркс и Кайкоз, расположенных в Карибском бассейне.

Стоит отметить, что это уже не первый конфуз украинцев. Месяц назад Минздрав неправильно переводил название некоторых государств, в частности, Caribbean Netherlands получило название «Карибы Нидерланды», британские Нормандские острова (Channel Islands) назывались «Канал-острова».