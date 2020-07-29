Телеканал ДНР рассказал, как ВСУ бросает умирать своих раненых

Донецк, 29 июля. В сюжете, вышедшем на телеканале Донецкой Народной Республики «Оплот ТВ», рассказали, что гражданин Эстонии Николай Ильин, воевавший в качестве наемника на стороне военизированных формирований, подконтрольных Киеву, и подорвавшийся недавно на мине под Зайцево, не был медработником. Он всего лишь пользовался позывным «Медик».

В том же время другой боевик ВСУ, погибший в те же дни, был брошен умирать своими же сослуживцами.

Донецкие журналисты засняли доклад военнослужащих о происходящем на линии соприкосновения главе республики Денису Пушилину. В сюжете есть и оказавшаяся в распоряжении НМ ДНР любительская запись украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), на которой запечатлен момент гибели Ильина. Также телеканал показал фрагмент его интервью.

«13 июля была попытка пройти на территорию ДНР диверсионно-разведывательной группы противника, в результате чего они подорвались на минно-взрывных заграждениях. После этого вышла вторая ДРГ для их поиска и случилось то же самое. Они все подорвались на минах. Нам даже стрелять не пришлось — у них началась паника, и они начали разбегаться», — рассказал военный ДНР, докладывая об инциденте главе государства.

По словам военнослужащего, на погибших была экипировка производства НАТО, включающая специальное дорогостоящее оборудование.

«Обмундирование очень сильное. Имелись приборы ночного видения американского происхождения, инфракрасные датчики на затылках касок для определения свой-чужой в ночное время», — объяснил боец ДНР.

Авторы сюжета обращают внимание на то, что вскоре после гибели ДРГ в украинских СМИ была запущена пропагандистская кампания, призванная убедить население, что Ильин был медком, который отправился на помощь раненым. Однако по мнению представителя НМ ДНР, у погибшего не обнаружили ничего, что позволило бы сделать вывод, что он был медработником, а характерная нашивка «Медик» говорит лишь о том, что он носил такой позывной.

«Это медийное оправдание украинской стороны», — считает Пушилин.

Донецкие журналисты нашли интервью Ильина, в котором он сам откровенно рассказывает о себе.

«Я взял оружие и стал чувствовать себя военным именно на Украине. Это будет часть моей жизненной истории, которую я буду рассказывать детям», — говорит он на камеру, улыбаясь.

«Оплот ТВ» обращает внимание на то, что Ильин приехал за деньги убивать население Донбасса, но судьба оказалась не на его стороне. И, даже если бы он и уцелел в результате подрыва на мине и отделался бы ранением, его, скорее всего, бросили бы умирать.

«Через день мы нашли тело еще одного украинского военнослужащего с осколочным ранением левой ноги. Истек кровью. Они бросали своих. У него два жгута были перемотаны на ноге, а когда мы досматривали его вещи, то его собственные два жгута оказались при нем. То есть, ему кто-то оказал первую медицинскую помощь и бросил на месте его гибели», — уточнил боец НМ ДНР.

Вывод, который делают авторы сюжета, заключается в том, что, создавая медийных героев из своих боевиков, реальных людей Украина бросает умирать на поле боя.

Напомним, что обнаружение тела Ильина повлекла за собой целую серию скандалов. В частности, в его телефоне были обнаружены свидетельства приобретениям им большого количества наркотиков у сослуживца.

Конфликт в Новороссии, начавшийся после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году, продолжается уже седьмой год. Его жертвами, по разным оценкам, стали от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Более миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть Донбасс.