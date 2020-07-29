Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова

Москва, 29 июля. Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.

Пара зарегистрировала брак в Дворце бракосочетания №1 в Москве. На свадьбу собрались российские знаменитости. В том числе на выходе из ЗАГСа молодоженов встречал бизнесмен Михаил Куснирович, а Собчак с мужем Константином Богомоловым снимали их на камеру.

«Помню, как музыка эта и слова всегда действуют магически», — написала Собчак.

Колесников не скрывал, что отношения с будущей женой начались на работе. Пара работает в ИД «Коммерсантъ». Свадьбу решили сыграть в день рождения супруги, ей исполнилось 28 лет.

Ранее Собчак опубликовала фото, на котором продемонстрировала новый образ от российских дизайнеров. Ведущая отметила, что гордится дизайнерами, которые пережили пандемию. Однако преображение журналистки вызвало удивление у ее подписчиков. В Сети наряд Собчак не оценили. Ведущую сравнили с колхозницей. Подписчики изумились, как можно одеваться так безвкусно.