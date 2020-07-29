ФСБ показала видео задержания планировавших теракты в Петербурге сторонников ИГ

Санкт-Петербург, 29 июля. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ показала видео задержания террористов в Петербурге. Планировавшие атаки на силовиков сторонники террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) были пойманы днем в среду.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы проникают в квартиру, где живут выходцы из Средней Азии, и лишают их возможности скрыться.

Ранее стало известно, что задержанные планировали убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России, после чего намеревались отправиться на Ближний Восток, чтобы продолжить там террористическую деятельность.

Операция по задержанию преступников проводилась совместно с МВД. При обысках у мужчин нашли средства связи и «использовавшиеся в преступной деятельности» банковские карты.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористам. Также подозреваемых проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан.

Ранее нападения на сотрудников полиции, а также теракты в медицинских и учебных учреждениях готовила ячейка ИГ1 в Ростовской области. ФСБ своевременно выявила и обезвредила террористов. Во время обысков у них нашли и изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики.

1 Организация запрещена на территории РФ.